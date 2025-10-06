El Honda Civic e:HEV estrena aspecto y se pone a la venta desde 33.400 euros
Novedades
Honda renueva la undécima generación de su Civic lanzado en 2022. Lo hace, fundamentalmente, introduciendo ligeras modificaciones en su aspecto, así como en su equipamiento. Puede encontrarse en los concesionarios con un único motor, tres niveles de acabado y precios desde 33.400 euros, descuentos por financiación, incluidos.
Honda renueva el aspecto del HR-V e introduce en su gama la versión Advance Style Plus
Honda modifica el aspecto de su Civic e:HEV, un hatchback de 4,56 m de largo que en su actual generación está a la venta desde hace tres años. Los cambios se centran en su frontal.
Ahí estrena una nueva parrilla delantera, en negro brillante; paragolpes de líneas más marcadas, desaparecen los faros antiniebla –“gracias a la mejora de la tecnología de los faros LED”, argumenta la marca- y se le incorpora un spoiler inferior del color de la carrocería. En el acabado Advance recibe llantas de 18” bitono en negro y gris; y en el Sport gris mate. La gama de motores, además, estrena el color Seabed Blue para reemplazar al Premium Crystal Blue con el que antes contaba.
En el interior, en el techo y los materiales de guarnecido de los pilares se emplea el color negro y aparecen algunas molduras cromadas, en tanto que la iluminación ambiental en la versión Advance y un volante calefactable en la Sport se suman al equipamiento.
Asimismo, estrena una pantalla para la instrumentación de 10,2” en lugar de la anterior de 7” con mayor resolución o un cargador inalámbrico en el acabado Elegance. Estas también incluyen la función de oscurecimiento automático en el espejo retrovisor interior, que antes ya se incluía de serie en las versiones Sport y Advance.
Bajo el capó, el Honda Civic mantiene invariado su única propuesta mecánica: un sistema híbrido e:HEV de 184 CV en el que se combina el uso de un motor de gasolina de 2 litros y dos eléctricos.
Por otro lado, toda la gama mantiene igualmente y como dotación de serie el paquete de ayudas a la conducción Honda Sensing.
El precio de este Civic e:HEV, que ya está a la venta en España, se inicia en los 33.400 euros del acabado Elegance, 34.900 del Sport y 37.600 del Advance, en todos los casos, con los descuentos correspondientes a la financiación incluidos.
También te puede interesar