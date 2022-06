Aleix Espargaró asume los galones en Honda en el Gran Premio de Cataluña

Con Marc Márquez fuera de combate por su operación en el hombro, Aleix Espargaró, segundo en la clasificación provisional del mundial, asume los galones en Honda en el Gran Premio de Cataluña y destaca que el reto de "luchar por el título es una responsabilidad y un orgullo enorme. Aunque no está la estrella histórica que es Marc, quiero disfrutar".

A la hora de analizar sus posibilidades de éxito en 'casa', admite: "Sin duda sería más importante pues es el gran premio de mi casa, he crecido a tres kilómetros de aquí y voy a trabajar duro. No os voy a engañar, mi objetivo es ganar aquí el domingo. Será muy difícil, hay que entender dónde poner esa línea fina entre la consistencia y el riesgo para ganar".

Además, confesó: "Por ganar en casa daría cualquier cosa que me pidas, hasta una bici de mi colección. Sería brutal, porque este gran premio es con el que he soñado toda mi vida" y, añadió respecto a otros triunfos que "al podio de Jerez quizá le doy más valor que al primer podio o a la victoria en Argentina. Al verme arriba pensaba joder, macho, aquí has corrido desde los diez años, has venido un millón de veces y nunca has podido hacer podio antes y estás ahora en lo más alto en la categoría reina... Montmeló es aún más casa que Jerez".

Por último, tiene claro que "la regularidad gana títulos, pero en un campeonato tan largo te puedes permite hacer algún cero y ahora han quitado Finlandia. De todos modos, tengo que ganar porque estoy parejo con Fabio. Las dos Ducati, cuando están fuertes, para mí y para Fabio son difíciles de batir".