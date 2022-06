Fernando Alonso da la clave para ganar en Bakú

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) aseguró en vísperas del Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará el próximo domingo en Bakú, que le gustan los circuitos urbanos como el que acogerá la prueba porque en ellos "no hay margen de error".

"Ahora tenemos muchos circuitos urbanos en la Fórmula Uno. Me gustan porque no hay margen de error y además Bakú es un circuito en el que es muy posible adelantar", señaló Alonso en declaraciones difundidas por el equipo Alpine. "En las tres últimas carreras que he disputado allí he conseguido ganar varios puestos durante la carrera, así que, en ese sentido, es muy diferente a Mónaco. Es un circuito divertido en el que es posible adelantar", indicó el piloto asturiano.

Una circunstancia que, como insistió Fernando Alonso, hace menos decisiva que en otros circuitos la sesión clasificatoria de los sábados en la que se conforma el orden de la parrilla de salida.

"En Bakú los sábados no deciden necesariamente la carrera y la salida del coche de seguridad puede agitar completamente el orden. Creo que será divertido y estoy emocionado por el reto que nos espera", concluyó el español.