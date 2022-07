Alonso: "Podíamos haber acabado sextos"

Fernando Alonso protagonizó una gran remontada en el GP de Austria, entrando en los puntos gracias a una décima posición tras tener que salir desde el pit-lane al cambiar de motor después de perderse la carrera sprint del sábado por problemas mecánicos.

El español incluso podría haber quedado más delante, pero tras aprovechar la salida del 'virtual safety car' por el abandono de Sainz, entró en boxes y no le apretaron bien la rueda delantera izquierda, por lo que de nuevo tuvo que pasar por el garaje, perdiendo posiciones.

"Ha sido una carrera difícil, después de haber tenido que salir tan atrás. El coche tenía mucho ritmo, pero con los trenes del DRS que se formaban perdimos mucho tiempo", comentó el doble campeón mundial asturiano, que 'arañó' el último punto en juego al acabar décimo este domingo en el bello circuito de Estiria y sigue ocupando esa posición en el campeonato, ahora con 29 puntos.

"Pudimos haber acabado sextos, pero tuvimos que repetir un 'pit stop', porque sentíamos vibraciones", explicó Alonso en referencia al desajuste que notó en el neumático delantero izquierdo y que le obligó a volver a parar en garajes en la siguiente vuelta, con la consiguiente pérdida de tiempo, a falta de once para el final.

"Tanto en Silverstone -donde acabó quinto el Gran Premio de Gran Bretaña- como aquí he completado mis dos mejores carreras del año", afirmó Alonso. "Me sentí mejor que los coches contra los que estábamos luchando; y con eso me quedo",.