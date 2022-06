Fernando Alonso saldrá segundo en el GP de Canadá

Fernando Alonso vuelve a demostrar que no se le ha olvidado pilotar. El asturiano saldrá segundo en el GP de Canadá, al ser sólo superado por un Max Verstappen seguro. Tercero ha sido Carlos Sainz.

Verstappen firmó la decimosexta pole de su carrera, al cubrir los 4.361 metros de la pista de la isla artificial que baña el río San Lorenzo en un minuto, 21 segundos y 299 milésimas, 645 menos que el doble campeón mundial español Fernando Alonso.

Junto a Carlos Sainz, tercero, desde la segunda fila, arrancará el séptuple campeón inglés Lewis Hamilton, que acabó cuarto la calificación. Los dos Haas del danés Kevin Magnussen -quinto este sábado- y del alemán Mick Schumacher lo harán desde la tercera hilera.

El francés Esteban Ocon, compañero de Alonso en Alpine, arrancará séptimo, al lado del inglés George Russell, en la cuarta fila de la parrilla. Por detrás de ellos, desde la quinta hilera, lo harán el australiano Daniel Ricciardo y el chino Ganyu Zhou, que acabó décimo la calificación

La carrera de este domingo está prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros y arrancará a las ocho de la tarde hora española.

Alonso, eufórico

Fernando Alonso se ha mostrado y ha destacado tras la clasificación que "creo que en la carrera voy a atacar a Max desde la primera curva. Ha sido un fin de semana increíble para nosotros, ha sido genial. El coche ha sido mega en esta oportunidad. Estoy muy contento y los aficionados me han dado ese empuje extra que siempre se necesita".

Verstappen, comedido

Max Verstappen no se fía de los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz. Asume: "No espero una carrera simple, hicimos una buena Q3 por las condiciones complicadas fuimos precavidos y no cometimos muchos errores". Igualmente, apuntó que "estoy muy contento con esta pole en mi regreso a Montreal. La pista me gusta. Espero divertirme, tengo ganas de disputar ya la carrera".

Carlos Sainz, sin pole por un error

Carlos Sainz no renuncia a meterse en la lucha por el Mundial. Se sintió "bien coche, especialmente con los de lluvia extrema, aunque me han faltado un par de décimas. En la última vuelta he hecho morado en el primer sector, en el segundo perdí contra Max y en la última curva perdí tiempo por arriesgar, quería la pole y he sido tercero por ese error".

El madrileño espera una carrera "interesante, tendremos una buena lucha con Max y veremos qué podemos hacer con Fernando, que ha sido muy rápido todo el fin de semana. Intentaré no fallar, buscaré la victoria una vez más".