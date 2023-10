Álvaro Bautista se rinde a Jerez: "Es una pista de la que guardo grandes recuerdos"

Álvaro Bautista afronta las últimas horas antes de ponerse el mono y subirse a la Ducati este viernes para encarar la última prueba del Mundial de Superbike, que se celebra en el Circuito de Jerez y donde puede proclamarse campeón del mundo de WorldSBK por segundo año consecutivo. El talaverano, que está a dos puntos del título, ha atendido este jueves a los medios locales en el hospitality del equipo italiano, afronta el fin de semana con ganas y sin querer pensar demasiado en las matemáticas y ha resaltado que Jerez es una pista "espectacular" en la que se siente "muy a gusto", recordando que en el trazado jerezano logró su primer triunfo en el Mundial de Motociclismo en 125cc en el año 2006 y sus dos victorias en 2019 ya con la Ducati de Superbike.

El español llega al fin de semana "con ganas" porque "siempre es especial correr en España y sobre todo en Jerez, que es un circuito mítico, la Catedral del motociclismo. Tenemos un fin de semana por delante para disfrutar, intentar tener buen 'feeling' con la moto como lo estamos teniendo durante toda la temporada y darlo todo, disfrutar al máximo, vendrán mis amigos y mi familia e intentaremos disfrutar del fin de semana", apuntó.

Bautista está a 2 puntos del título, le basta acabar el 14º en cualquiera de las dos carreras largas o un 8º en la Superpole, pero intenta "no pensarlo" porque "si piensas no es que lo des por hecho pero a lo mejor te relajas. Prefiero no pensar en puntos ni en el campeonato y sí centrarme en mi trabajo, en mi moto, en mi equipo y empezar a trabajar desde el viernes porque creo que es importante tener buen 'feeling' con la moto y dar el máximo. Intentar afrontar la carrera como una más sin mirar los puntos, simplemente dar lo mejor de nosotros e intentar luchar por lo máximo y si lo máximo es luchar por la victoria lo haremos y si lo máximo es por el décimo pues igual. Esa es la mentalidad que tengo ahora, luego cuando llegue el sábado la Carrera 1 al final la mente es difícil de controlar, las sensaciones y los sentimientos, intentaremos estar lo más serenos posible y no distraernos con otras cosas", reconoció.

El de Ducati se ha sentido este año 2023 "mucho mejor que el año pasado, está claro que siempre que hemos llegado a los circuitos teníamos la base del 2022 y nos ha facilitado más la vida, no como el año pasado que teníamos que ir construyendo cada fin de semana. Hemos hecho grandes números, también hemos cometido algunos fallos que nos han servido para aprender y ser todavía más fuertes, pero aún así, haciendo buenísimos números y muchas victorias, llegamos a la última carrera sin el título, el campeonato está todavía abierto y eso quiere decir que Toprak ha hecho un año superbueno; si el mío ha sido muy bueno, el suyo no puedo decir que haya sido peor porque llega a la última carrera con opciones de ganar el campeonato. Tener rivales así es muy bueno porque no dejan relajarte, sabes que siempre están ahí y cuando fallas lo aprovechan. Ha sido un año en el que no he podido relajarme nada, he intentado siempre sacar el máximo de cada situación y como habéis visto muchas veces en lugar de conformarme con ser segundo o coger puntos, he intentado luchar por la victoria hasta el final. Por lo tanto, es un año del que estoy orgulloso porque no me he dejado nada en el camino, he aprendido de los fallos que he cometido y orgulloso de cómo hemos gestionado todo el año".

Tras un año plagado de victorias, el piloto de Ducati se queda con el primer triunfo logrado en Australia, en agua y donde demostró que estaba listo para luchar por revalidar el título. Este año "hay muchos momentos bonitos y es difícil quedarse con uno, pero uno importante, de decir "estoy aquí", para mí fue la primera carrera en Australia. Fue una carrera que de repente justo antes empezó a llover y otros años no había sido tan competitivo en agua que como en seco, allí salimos determinados y pudimos ganar y dimos un golpe, esa carrera la recuerdo con ilusión y luego ha habido momentos muy buenos, pero empezar bien el año nos permitió creer en que podíamos revalidar el título".

La última carrera en Portimao fue una espectacular lucha codo con codo con Toprak, rebasando Bautista al turco del Pata Yamaha sobre la misma línea. Jerez es un circuito con características distintas al portugués, pero "esta pista también da ese tipo de carreras, no tiene grandes rectas, hay muchas curvas y cuando tienes la referencia de otro piloto es, entre comillas, más fácil seguirlo. Aquí hemos visto muchas batallas, especialmente en la última curva, donde ha habido muchos toques, polémicas y adelantamientos. Es una pista donde se puede dar un bonito espectáculo para que la gente que venga pueda disfrutar de las carreras", advirtió Bautista.

El español se proclamó campeón en 2022 en Mandalika y ahora lo puede hacer en España, en casa y ante su afición y su familia. Por eso reconoce que, en caso de lograrlo, será especial. Además, se convertiría en el primer español con dos títulos de Superbike, por lo que está a punto de entrar en la historia del motociclismo nacional. "Este campeonato no es muy seguido en España; Carlos Checa abrió las puertas cuando ganó en 2011 y ya se empezó a seguir un poco más y con mi llegada se ha empezado a seguir más, también con otros pilotos españoles como Xavi Vierge o Lecuona. Sería superchulo poder revalidar el número 1 y ser el primer piloto español al final motiva también, no es un campeonato muy típico aquí en España, pero a ver si podemos hacer que siga creciendo".

Por último, dijo que tiene recuerdos buenísimos" de Jerez, "es una pista espectacular donde siempre he disfrutado mucho. En 2019 con Ducati conseguí dos victorias y luego tuve una caída en la Carrera 2 y con Honda fui competitivo porque conseguí uno de los poquitos podios que hicimos con la Honda. Es una pista que me gusta, se adapta a mi estilo. Aquí también conseguí mi primera victoria en 125 en 2006. Es una pista que me trae buenos recuerdos y en la que me encuentro muy a gusto".