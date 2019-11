Ana Carrasco, campeona del Mundo de World Supersport300 en 2018, se ha subido a la Kawasaki del pentacampeón mundial de Superbike Jonathan Rea este jueves en el Circuito de Jerez durante la primera hora de entrenamientos, completando un total de 11 vueltas a la pista jerezana.

A primera hora y antes de que los pilotos de WorldSBK salieran a la pista, Carrasco ha podido probar la moto campeona de WorldSBK 2019 como premio a su gran temporada.

En el box, la piloto murciana, primera mujer en ganar una carrera de velocidad, ha estado acompañada por todo el equipo del Kawasaki Racing Team y del piloto Jonathan Rea, quien le ofreció algunos consejos previos.

La de Cehegín comentaba tras bajarse de la Kawasaki que "he disfrutado mucho de esta experiencia, la moto es muy diferente a la mía, por supuesto mucho más potente pero lo que más me ha sorprendido es que es una moto mucho más sensible, notas todo mucho más, como por ejemplo las imperfecciones de la pista"

Carrasco señalaba también que "me costaba mantener la rueda delantera en el suelo. Hubiera estado rodando todo el día. Quiero dar las gracias al Kawasaki Racing Team y a Jonathan Rea por haberme brindado esta oportunidad. No lo voy a olvidar nunca".