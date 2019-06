Ángel Manzano, rumbo al Rally Caerwent de Gales

El jerezano Ángel Manzano, del Automóvil Club Jerez, pone este jueves rumbo a la localidad inglesa de Bristol para participar este domingo en el Rally Midsummer Caerwent galés con el equipo Argoco Racing como copiloto del británico Alan Holly.

El Midsummer Caerwent es un rally de profunda raigambre en el Reino Unido, organizado por el Forrester Cars Club y para el que se han inscrito un total de 96 vehículos. Se trata de una prueba que se celebra íntegramente dentro de un recinto militar perteneciente al ejército británico donde se suelen hacer maniobras de todo tipo. Por un fin de semana, los carros de combate dejan paso a vehículos como los Mitsubishi Lancer Evo, un clásico dentro del mundo de los rallies; Ford Fiesta y Ford Escort; o los espectaculares Darrian T90 GTR.

"Es la primera vez que salgo al extranjero para participar en un rally y estoy con muchas ganas"

La prueba, puntuable para el Campeonato Nacional de Tarmacadam de WAMC JD Tires Welsh, el Challenge Welsh Júnior WAMC, y el Campeonato de Rallies F1000 en categorías sénior y júnior, consta de tres tramos a los que hay que dar, como es habitual en los rallies, dos pasadas para un total de casi 100 kilómetros cronometrados. El primero de los tramos (1 y 2) consta de 8,87 millas (algo menos de 14 kilómetros y medio); el siguiente de 9,31 millas (15 kilómetros); y el tercero de 10,01 (algo más de 16 kilómetros).

Alan Holly y Ángel Manzano van a tomar parte en este rally con el Mitsubishi Lancer Evo 4 que ya utilizaron en el pasado Rally de Almanzora hace un par de meses, quedando encuadrados en la Clase 6. El jerezano afirma que viaja al Reino Unido "con muchas ganas de afrontar este reto, ya que es la primera vez que salgo al extranjero para disputar un rally y además de esta envergadura". El copiloto del Automóvil Club Jerez asegura que el Midsummer Caerwent es un rally "de la vieja escuela: sales con un mapa y sólo te permiten tomar notas en la primera pasada".

El copiloto de Alan Holly agradece tanto al equipo como al piloto británico la oportunidad que le brindan: "Muchas gracias al equipo Argoco Racing y la colaboración de Argoco España, ya que sin ellos esta aventura de recorrer toda Europa sería imposible. También, a Alan Holly por la confianza depositada en mí para seguir llevando a cabo las labores de copiloto en su Mitsubishi Lancer Evo IV".

Manzano apunta que "esto es algo que como deportista me sirve para seguir adelante y me puede abrir muchas puertas. Por lo pronto, junto al equipo Argoco Racing, el programa deportivo para este año es bastante amplio. El próximo 10 y 11 de agosto viajaremos a Galicia a disputar el espectacular Rally Botafumeiro, con sede en Santiago de Compostela. Y para los últimos meses del año volveremos al resto de pruebas del Campeonato Andaluz de Rallies de Asfalto, participando en el Sierra de Cádiz, el Rally de Sevilla y, por último, en el Rally Primeras Nieves de Sierra Nevada, prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallies de Vehículos Históricos. Que Alan haya optado por hacer las pruebas del Andaluz me ha beneficiado mucho, ya que estoy segundo clasificado en el trofeo de copiloto júnior. No descartamos participar en alguna prueba más a lo largo del año, aunque de momento dicho programa no está nada mal”.