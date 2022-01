Antonio López Márquez, la perla del motociclismo jerezano

Antonio López Márquez, piloto jerezano de 9 años, es el actual campeón de Andalucía de la categoría de MiniGP 110 4T y ya prepara la nueva temporada y los nuevos objetivos para 2022: revalidar el título andaluz -no puede competir en 160cc debido a las restricciones de edad- y asaltar el Campeonato de España. "Que yo sepa, es el campeón más joven en la historia del Andaluz", refleja su padre.

El jovencísimo piloto residente en Guadalcacín participó en 2021 con el ADN Motorsport Racing de Chiclana, proclamándose campeón con 221 puntos por los 191 de David Demans Buiza (actual campeón de España). En el Nacional la suerte le fue esquiva, ya que a mitad de temporada lideraba el certamen, pero dos caídas le penalizaron en exceso y se quedó fuera de la lucha, acabando en la sexta plaza.

En el Andaluz, López Márquez dominó a partir de la segunda cita. En la primera celebrada en Campillos, acabó sexto y tercero en las respectivas mangas. En la localidad malagueña también se disputó la segunda cita del Andaluz, ganando las dos carreras, al igual que hizo en las otras dos mangas en Cartaya. En Málaga no le fueron bien las cosas, logrando un quinto y un sexto puesto, regresando al podio en Talavera, con un segundo y un tercero; y en la cita final, de nuevo en Campillos, obtuvo la última victoria de la temporada más un cuarto puesto.

El joven piloto necesita patrocinadores para dar un salto cualitativo en un futuro próximo

El piloto jerezano comenzó a correr con 5 años en MiniMotos 4.2 y desde entonces su pilotaje, muy fino según los expertos, se ha ido puliendo. Su sueño, como el de otros muchos pilotos que empiezan tan pequeños es alcanzar el Mundial, pero es consciente de que el camino por recorrer es largo y se tienen que alinear una serie de factores: "Lo que nos hace falta son apoyos porque esto se va de madre ya", apunta Antonio, su padre. "Los campeonatos cuestan una fortuna, las motos, los repuestos, la mecánica, no hay ningún equipo que no pida dinero. El niño es bueno, sí, pero si no tienes dinero para pagar la temporada... Muchas veces llegan otros que no son tan buenos pero sí tienen dinero. El 90 por ciento se queda por el camino".

Todo sale del bolsillo familiar: "Ahora mismo sí y no sé hasta dónde podremos llegar. Un campeonato en estas categorías puede salir unos 12.000 euros al año sin contar con la moto, que ya la tenemos y vale 4.500 euros. Les estamos muy agradecidos a los patrocinadores que lleva en el mono y que cubren algunos gastos: Talleres Gome, Bodegas Zarapin, Transportes Cárdenas y Mejoralia Asesores. Lleva tres años compitiendo y sueña con llegar a lo más alto, a mí me da pánico”, comenta su padre.

"Se le da bien y no se le puede quitar la ilusión con la edad que tiene, pero es una pena que en la provincia de Cádiz no haya circuitos apropiados para la minivelocidad, diciendo además que estamos en la Ciudad del Motor. No hay patrocinios, no hay circuitos, es una pena. ¿El Ayuntamiento? Nada de nada. No ayudan a los pilotos de la ciudad y de hecho nos tuvimos que ir a Chiclana a un circuito que es pequeño y los fines de semana pues tiramos a Campillos o a Málaga, circuitos más grandes para entrenar en condiciones y que evidentemente tienen un sobrecoste".

Temporada 2022

La temporada 2022 arrancará en Campillos el próximo 21 de marzo y el certamen de nuevo contará con seis citas. El 30 de mayo se correrá en Cartaya, el 27 de junio en Málaga, el 11 de julio en Campillos, el 26 de septiembre en Talavera la Real y el campeonato echará el telón el 7 de noviembre de nuevo en Campillos.

Por su parte, el Nacional tendrá en principio cinco pruebas y comenzará el 29 de mayo en el circuito Daniel Rivas de Cuenca. El Circuito Internacional de Zuera (Aragón) acogerá la segunda prueba el 19 de junio, la tercera será el 17 de julio en el Circuito de Kotarr (Castilla y León), la cuarta en As Pontes (La Coruña) el 14 de agosto y la última en Campillos el 18 de septiembre.

Cuna de campeones

El piloto jerezano se desplaza el próximo día 22 a Valencia para participar en las pruebas de selección de la Cuna de Campeones, la escuela de pilotos del Circuito Ricardo Tormo de Cheste y que organiza un certamen nacional con seis pruebas dobles. El campeón de la Cuna de 2021 tiene ya asignada una beca (con el 60% de la inscripción cubierta) y la otra será para el piloto con mejor puntuación en la prueba. Además, hay otros dos semibecas (30% de la inscripción) para el segundo y tercer mejor puntuado; y dos minibecas (15%) para el cuarto y quinto.