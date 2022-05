Aron Canet: “No puedo explicar cómo he corrido así”

Heroico, increíble… sin calificativos. Aron Canet se caía la semana pasada en Portugal y este mismo lunes tuvo que pasar por quirófano. El piloto de Flexbox HP40 llegaba mermado a Jerez, pero se marcha con un segundo puesto más que meritorio.

“Fue una de las carreras más duras de mi vida, después de un fin de semana complicado y una semana dura, en la resaca de mi operación. No puedo explicar cómo me las arreglé para conducir así, solo sé que hicimos un gran trabajo todo el fin de semana”, reconoce el piloto español, que sube puestos en el ranking general de Moto2

A la hora de analizar la carrera, Canet asegura que “solo le he echado valor y fuerza”, algo necesario teniendo en cuenta sus molestias físicas: “A las diez vueltas he empezado a sentir mucho dolor en el brazo izquierdo, pero 5 vueltos después ya empezaba el dolor en la mano derecha por la sobrecarga”.

Objetivo; no caer

El valenciano reconoce que “estábamos soñando con la victoria, pero debemos tener los pies en el suelo porque bastante hemos conseguido aquí, el objetivo era no caer y ver qué hacemos en Francia”. Aún así, Canet asegura que “después de tanto dolor, tanto físico como mental, estar aquí ya era demasiado. Salir a pista el viernes fue brutal, y salir en segunda línea no me lo esperaba. Pero estar en el podio, dónde había que firmar esto hace una semana”.

El piloto de Moto2 habla de sus lágrimas en el podio: “Creo que las lágrimas vienen de toda la semana tan complicada”. Eso sí, sin olvidar el dolor sufrido. “Los pilotos, igual que los toreros, sentimos el mismo dolor, soy humano, pero ya depende de lo que puedas aguantar ese dolor. Tengo capacidad de aguantar, pero duele”, asegura.

Para acabar, Canet reconoce que el apoyo de la afición “ha sido brutal, increíble tener a la afición española apoyándome. Es uno de los podios más emotivos de mi carrera. Hacer lo que hemos conseguido ha sido increíble después del accidente de la semana pasada”.