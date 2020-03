Jorge Martínez Aspar, cuatro veces campeón del mundo de motociclismo, ha asegurado que la decisión de aplazar el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez ha sido "ciento por ciento apropiada" y fue más allá al cuestionar la posibilidad de que se disputen las carreras de Francia (17 de mayo) e Italia (31 de mayo), ya que "hablar de fechas es muy complicado".

El de Alcira (Valencia) llega a mencionar la posibilidad que al final "se puedan disputar quince o dieciséis grandes premios, aunque no se sabrá cuántos podrán llegar a ser", si bien todos esperan que la competición recupere la normalidad en 2021, cuando están previstos 21 grandes premios en el calendario.

-¿Qué opina sobre la cancelación del Gran Premio de España de Jerez?

-Sin lugar a dudas en este momento es una decisión ciento por ciento apropiada puesto que la prioridad en este momento es que esta pandemia la podamos tener controlada cuantos antes. Esta es la prioridad número uno. En el mundo del deporte, en el caso nuestro del motociclismo, lo que estamos es ciento por ciento a favor de quedarnos en casa y que esto termine cuanto antes y ojalá a finales de mayo o en junio se arranque con el campeonato, pero en este momento poner fechas es francamente difícil.

-¿Piensa que tanto los grandes premios de Francia o Italia se van a aplazar también?

-Personalmente creo que en este momento hablar de fechas es muy complicado, pero sin lugar a dudas no creo que lleguemos; para mí sería una alegría muy grande que pudiésemos ir a Francia o a Mugello, después Jerez, pero ojalá que todo esto esté controlado en un mes o mes y algo, y a partir de ahí pudiésemos tener unas fechas de calendario. Si al final en los meses de julio y agosto, que teníamos alguna semana libre este año, no la tengamos, ojalá sea así, yo por mi, todo de 'carrerilla', mientras que podamos trasladar a todo el equipo de país en país, yo encantado de enlazar todos los grandes premios.

-¿Cree que esta situación va a suponer un cambio de planteamientos para el futuro del campeonato?

-No. No, estoy convencido de que estamos viviendo una situación única en la historia de la humanidad y de la vida moderna. Ni el más pesimista de los pesimistas podría haber pensado hace tres meses o menos, pues hace tres semanas estábamos en el Gran Premio de Catar y se hablaba de que íbamos a Estados Unidos y ahora está aplazado hasta el Gran Premio de España de Jerez. Creo que lo que estamos viviendo es algo único y jamás pensamos que lo pudiéramos vivir, y lo que yo espero y deseo es que todo esto acabe cuanto antes, que se encuentre la vacuna y que se recupere la normalidad. Estoy convencido y espero y deseo que este año se puedan hacer el máximo de grandes premios posibles, no sé, quizás quince o dieciséis, aunque no sabemos ahora cuántos van a poder ser, pero para el 2021 tengo plena confianza en que iríamos a los 21 grandes premios, que son los que había previsto.

-Después de lo visto en Qatar en Moto2 y Moto3, para ustedes se plantea una temporada muy interesante, ¿no?

-Nosotros, como equipo, sin ninguna duda, en el Gran Premio de Qatar y ya durante la pretemporada, en los entrenamientos de Jerez y de Losail en Moto3 siempre estuvimos con la intención y el objetivo de ir a ganar, y en el gran premio de Moto3 conseguimos la victoria, que fue una alegría enorme para nuestros patrocinadores y para todos nosotros, y luego en Moto2, todos sabemos que Canet -Arón Canet- tiene un talento increíble y tiene un hambre brutal, por lo que en lo deportivo tenemos unas ganas locas de volver al campeonato puesto que creo que podemos tener una grandísima temporada por delante y optar seriamente en Moto3 a ser campeones del mundo y en Moto2 a que Arón Canet y Hafizh Syahrin nos den grandes alegrías. Nuestro último título mundial es de 2011 con 'Nico' Terol, en 2018 ganamos el mundial júnior con Raúl Fernández y en 2013 y 2014 fue en la categoría CRT de MotoGP con Aleix Espargaró ya que fuimos el mejor equipo privado.

-Arenas es un claro aspirante al título en Moto3, pero ¿ve a Canet entre los mejores de Moto2?

-Pienso sinceramente que Arón nos puede dar podios e incluso alguna victoria, estoy convencido, ya que tiene un talento increíble y más hambre que nosotros de ganar. En Catar le tuvimos que parar en varias ocasiones, el sábado en los libres ya hizo primero y eso demuestra que un piloto que acaba de llegar a la categoría de Moto2 con ese talento que tiene y que ya en su primer gran premio lidera un entrenamiento libre, te demuestra que es un piloto que tiene talento para ir a luchar por podios o incluso por la victoria en algún gran premio.

-¿Se plantea en algún momento volver a estar en la categoría de MotoGP?

-Ojalá. A mí me encantaría. En 2022 se podría abrir esa opción, pero en este momento estamos muy centrados con la escuela que tenemos, en la que Nico Terol está haciendo un trabajo impresionante, tenemos pilotos en la European Talent Cup, Mundial Júnior, la Red Bull Cup con cinco representantes 'top' y por lo tanto ahora estamos muy centrados con la base, con Moto3 y Moto2 y en MotoE, con María Herrera y Álex Medina. Tenemos doce pilotos, que no son pocos, y por ello tenemos un año interesante por delante, que esperemos empiece cuanto antes, pero vuelvo a repetir que la prioridad en estos momentos es la salud y una vez que pase todo esto ojalá que podamos volver a vivir y a disfrutar de lo que más nos gusta, que son las carreras. Insisto, tenemos doce pilotos en las diferentes categorías y creo sinceramente que en 2020 tenemos opciones en todas ellas de conseguir grandes resultados.