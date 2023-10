Bautista cree que la Carrera 2 de Jerez ha sido "una de las mejores de la historia de Superbike"

Álvaro Bautista ha completado el triplete en el Circuito de Jerez y se convierte en el piloto con más victorias en Superbike en el trazado andaluz. El toledano firmó la tercera victoria gracias a la sanción de Razgatlioglu al pisar la zona verdea en la última vuelta. "Esas son las reglas, hay que respetar los límites de la pista. Especialmente en la curva en cuestión, yo ya iba muy hacia dentro, pero Toprak lo estaba aún más: en esta curva no es posible conducir así y por eso entró en la zona prohibida", dijo.

"Ha sido -añadía- una temporada prácticamente perfecta, al igual que este último fin de semana. Hemos ganado todos los títulos y estoy muy contento por el equipo. Para mí fue una emoción aún mayor. Ganar delante de tantos aficionados y de mi familia, fue genial.

Bautista comentó que "hubiera preferido ganar la carrera cruzando la línea de meta primero y sin que impusieran tales penalizaciones, pero todo el mundo conoce la regla y el verde es tabú", añadió. El bicampeón señalaba luego que "estoy más feliz por la carrera en sí que por la victoria: fue una batalla. Los dos fuimos agresivos, pero a la vez muy correctos y con respeto mutuo. Creo que ha sido una de las mejores carreras de la historia del campeonato del Mundo de Superbike, incluso mejor que la segunda carrera de Portimao". Al acelerar en la última curva, la Ducati dio un bandazo y Bautista se llevó un susto tremendo: "Traté de acelerar un poco antes que él, pero los neumáticos estaban agotados. Tuvimos tantas maniobras de adelantamiento que disfruté cada una de ellas".

A modo de resumen, Bautista decía: "Me lo he pasado pipa porque al principio me ha costado un poco, era como si los neumáticos no hubieran cogido bien la temperatura y no estaba cómodo en las primeras vueltas, pero luego he visto que Jonathan estaba tirando muy fuerte hasta que se ha caído, yo he intentado coger a Toprak y cuando he llegado a él me he dicho, hoy me apetece batallar porque a veces soy entrecomillas mas conservador, pero hoy estaba todo el trabajo hecho y me apetecía dar un buen espectáculo a la gente, así que hemos estado ahí luchando con pasadas en cada vuelta de, ahora yo, ahora tú, repasándonos dos o tres veces en cada vuelta así que ha sido una carrera increíble me he divertido muchísimo".