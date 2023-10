Bautista: "Sé que tengo mañana un punto de partido, pero mejor no pensar en ello"

Álvaro Bautista ha tenido una caída en la entrada de la curva Dani Pedrosa durante el FP2 de la última prueba del Mundial de Superbike que se disputa en el Circuito de Jerez. Con todo, el español -que este sábado puede coronarse bicampeón de WorldSBK- ha acabado tercero por detrás de su máximo rival, el turo Toprak Razgatlioglu, y Remy Gardner.

"Por la mañana, la pista estaba demasiado mojada y no queríamos correr riesgos, así que decidimos no salir. En cambio, por la tarde, estaba casi seca. Sólo un par de manchas de agua en algunas zonas de la pista, así que intenté ir con mucho cuidado en esas partes. Me caí en la curva 6 porque pisé una parte mojada difícil de ver cuando estabas pilotando. La verdad es que no me lo esperaba. Parecía que estaba completamente seco en esa zona de la pista. Afortunadamente, no tengo ningún problema físico".

Tal y como avanzó el jueves, el español no quiere pensar demasiado en la Carrera 1 y sí disfrutar del fin de semana, una manera de quitarse presión consciente de lo mucho que se juega: "Cada día que disfruto con la moto es un gran día y hoy he disfrutado. Mañana, el planteamiento es seguir así y trabajar bien. Espero que la pista esté en mejores condiciones. Es un circuito muy bonito cuando las condiciones son buenas. No va a cambiar nada para la carrera. En primer lugar, intento alejarme de todos los que dicen "mañana ganarás". Soy el primero que sabe que mañana tengo el punto de partido, pero es mejor no pensar en ello. Intentaré estar relajado y concentrado en pilotar la moto. Me relajaré con mis amigos y mi familia, ya que todos están aquí. Intentaré olvidarme de las motos, hablaremos de otras cosas", dijo.