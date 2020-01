Bradl levanta mañana el telón de MotoGP 2020 en el Circuito de Jerez

El universo MotoGP se pone en marcha mañana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto de la mano del alemán Stefan Bradl, piloto probador de Honda que completará en el trazado jerezano las primeras vueltas de la temporada 2020 de la categoría reina para continuar la puesta a punto de la RC213V.

El piloto alemán, de 30 años, que la pasada temporada tuvo la oportunidad de participar en cuatro Grandes Premios -España, Alemania, República Checa y Austria- debido a las wild cards y en sustitución del entonces lesionado Jorge Lorenzo, seguirá trabajando con la moto de este año, adelantando parte del trabajo que los hermanos Márquez tendrán que afrontar a partir del 7 de febrero con la celebración del Test Oficial de Sepang.

Bradl tendrá la oportunidad de realizar diversas probaturas con el constructor japonés debido a que está exento de la normativa que impide rodar durante el parón invernal hasta finales de enero. La prohibición de realizar test en diciembre y enero afecta exclusivamente a los pilotos competidores de MotoGP que cuentan con contrato. El alemán, por tanto, podrá trabajar antes de tiempo debido a su condición de piloto probador.

La labor de Bradl en Jerez tiene un valor inestimable para Honda, que comprueba con detalle cómo sus pilotos se ponen a punto para llegar al mejor nivel al importante Test de Sepang. Tanto los hermanos Márquez (Repsol Honda Team) como la dupla de LCR Honda formada por Cal Crutchlow y Takaaki Nakagami a buen seguro estarán pendientes de las evoluciones cosechadas por Bradl, que rodará hoy en solitario en el Circuito de Jerez y mañana compartirá pista con los pilotos de Superbike.

Stefan Bradl hizo en anuncio de las pruebas en Jerez a través de sus redes sociales: "Con esta nueva semana, las vacaciones de invierno terminan. La primera prueba de 2020 con el equipo HRC comienza el martes en España. Estoy camino a Jerez".

#MondayMotivation. With the new week ends the winter break. First testing in #2020 with #TeamHRC gets underway on Tuesday in Spain. #SB6 on the way to @circuitodejerez pic.twitter.com/nzMrqt01fO