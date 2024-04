Cabreo de Mir con dirección de carrera: “Nunca toman las mismas decisiones en las mismas acciones”

Joan Mir no dudó en expresar su frustración por lo que percibe como inconsistencias en las decisiones de dirección de carrera, señalando el incidente en el que se vio involucrado durante la carrera al sprint, y llegó a las declaraciones post carrera con una expresión seria, evidenciando su descontento por lo que considera una situación injusta.

“La última vez que me que me penalizaron me dieron una long lap. Esto fue en Portugal. El año pasado tuve un contacto en el Sprint, entré adelante y estaba ya adelantando a Fabio, me caí y lo toqué y lo envié fuera de la pista. Entonces le jodí la carrera. Por lo que para el día siguiente me dieron un doble long lap. Hoy ha pasado algo parecido. O sea, han entrado, me han sacado fuera de pista y no ha habido ninguna penalización, solo una plaza cuando ha pasado lo mismo luego con Oliveira, que también lo han sacado de pista”, denuncia.

El piloto de Honda mostró su enfado en sus declaraciones posteriores a la carrera. “Estoy muy cabreado con dirección de carrera porque es algo que nunca toman las mismas decisiones en las mismas acciones. Entonces no lo entiendo realmente, porque lo que ha pasado con Marc nos ha pasado a todos, que hemos adelantado, que hemos sido optimistas, nos hemos equivocado y hemos sacado a alguien de pista. Pero yo cada vez que me ha pasado y he tenido este error es que me han penalizado. Entonces me da rabia que cuando me pasa pues que no tomen las mismas decisiones”.

Sin embargo, el piloto de Honda aseguró que no insinuaba ningún trato a favor ni que se tomen decisiones basadas en los nombres de los pilotos, sino más bien señalaba la injusticia percibida en las acciones de dirección de carrera. “No es por el nombre de tal, simplemente porque ahora ha pasado esto y no han tomado la decisión. Pero no creo que venga por el nombre. No, no he podido hablar con Marc Márquez todavía.”