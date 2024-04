Marc Márquez: “¿Sacar bandera roja? Cada uno corre el riesgo que quiere”

Marc Márquez partía como favorito para llevarse la victoria en la carrera al sprint de este sábado en Jerez. El de Ducati salía desde primera línea tras lograr la primera pole para Gresini y se hizo rápido con el mando a pesar de las embestidas de Jorge Martín. Tras superar al actual líder del Mundial, el de Cervera sufrió una caída, aunque volvió a subirse a la moto, cruzando así línea de meta en la séptima posición.

Marc habló sobre el estado de la pista y las caídas que ha habido, 15 en total. “Hemos empezado bastante lentos y cada vez vas cogiendo más, más, más y sobre todo los neumáticos se van gastando y al gastarse los neumáticos, pues es más difícil conseguir hacer las líneas estrechas. En esa curva cinco por ejemplo, tenías que ir muy pegado al piano por dentro y en esa curva nueve igual. Entonces, pues por ejemplo yo en esa curva nueve he frenado antes que la vuelta anterior, pero simplemente por hacer más paso, cuando estaba con gas he tocado la clapa de humedad y lo más difícil es que eran clapas de humedad que quedaban en el exterior y eran imposibles de ver, simplemente ibas por instinto”, destaca.

Además, también ha hecho mención a la posibilidad de sacar bandera roja, teniendo en cuenta la situación en carrera. “Para mí no se debía sacar bandera roja, para mí cada uno coge el riesgo que uno quiere. Si un circuito es seguro, seguro significa las escapatorias de todo. Luego, pues tienes que entender, y mira que me he caído yo y podría decir, sí, sí, sí, pero cada uno entiende lo que quiere arriesgar”, asegura, dejando claro que “si vas más lento no te caerás, si vas más con cuidado en esas tres curvas no te caerás, pero perderás una décima cada curva, entonces cada uno lo administra de la manera que quiere”.

No se ve ganador

En cuanto a lo acontecido en la jornada de esta sábado en el GP de España, Márquez dice que “han faltado cuatro vueltas para acabar un día perfecto, pero bueno, estoy contento de cómo está yendo todo en general. La caída no es lo que buscaba, pero hoy era 50% posibilidad de acabar la carrera, 50% no. Hemos tenido esa mala suerte después de hacer todo el trabajo difícil de la carrera, que era remontar, liderar, pero bueno, mañana tendremos otra oportunidad”.

¿Y se ve como ganador en la carrera larga del domingo? “Viniendo de dos caídas consecutivas, no creo que el objetivo sea ganar”, asegura, dejando claro que “la meta es hacer una buena salida y si se cuadra todo bastante bien, a ver si podemos estar en ese podio, te lo firmó ahora mismo. La gente tiene ganas de victoria, pero yo sé muy bien de donde venimos, donde quiero llegar y mañana evidentemente si me la encuentro, pues me la encuentro, pero el podio sería muy buen resultado”.

En cuanto al incidente con Joan Mir, que ha terminado con penalización para Marc Márquez, el de Gresini comenta que “iba como iban todos en la Sprint Race. Yo en la última curva, si no me aparto, Binder se me lleva por delante. El tema está que si insistes por fuera, pues el toque está asegurado. Evidentemente, Mir ha dejado frenos, yo no he dejado suficientemente frenos porque no quería ir largo para evitar esos parches de agua y no tenía toda la moto dentro. Entonces, he recibido esa penalización de Drop One Position, cosa que la entiendo perfectamente y ha sido una buena penalización, pero bueno, todavía así hemos podido acabar séptimos, coger algunos puntitos y acabar la carrera”.