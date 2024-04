Jorge Martín gana una accidentada carrera al sprint en Jerez

Alocada y sobre todo accidentada carrera al sprint en el Gran Premio de España de MotoGP que se celebra en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. La primera carrera del fin de semana se la llevó Jorge Martín, de los pocos -por no decir el único- pilotos que salieron desde arriba y no se se cayó. Aguantó a Márquez, resistió los problemas de Ducati, y ganó. Y pudo sacar a relucir la mítica bandera de Crivillé que sus padres ya paseaban por Jerez años atrás.

Tan sólo 16 pilotos pudieron acabar un sprint que por momentos casi parecía una prueba eliminatoria. Hasta 15 caídas se registraron en la carrera de este sábado. 15caídas en tan sólo 12 vueltas. Siete de los 10 pilotos con mejores tiempos en la Q2 sufrieron una caída. Cosas de la lluvia, de los neumáticos, de las maneras de pilotar… lo cierto es que Martín vuelve a lograr la victoria en la prueba del sábado tras el triunfo inaugural en Catar.

Podio para Acosta

Primer podio para Pedro Acosta en la carrera al sprint. El rookie ha acabado en segunda posición aprovechando la situación y colocándose en zona de privilegio, desde la barrera. Desde allí, el murciano vio como a cuatro vueltas para el final, Marc Márquez perdía el pulso por la victoria al caerse cuando rodaba en primera posición.

Marc estaba en las quinielas de favoritos, pero se tuvo que confirmar con acabar en séptima posición, algo meritorio tras sufrir la caída e incluso ser penalizado por un incidente con Joan Mir. Eso sí, el de Gresini ya sabe que la pugna con Jorge Martín va a ser dura en la carrera del domingo, donde se volverá a repetir la lucha entre ambos pilotos.

Poco antes de la caída de Marc, fue Maverick Viñales el que besaba la pista cuando marchaba tercero y saboreaba el podio. Un podio que en el aquel momento pintaba español. Pero Acosta se mantenía al margen y aprovechó el momento para colocarse arriba. Sobre todo, porque previamente se habían caída en un accidente múltiple Álex Márquez, Brad Binder y Bastianini. Velocidad de crucero en los últimos giros para el de la KTM para hacerse con el segundo puesto.

El podio lo completaría Fabio Quartararo, saliendo desde el puesto 23 y aupándose a la tercera plaza. Lo de las Yamaha no está siendo normal este año, pero esta carrera alocada ha permitido al francés, dos veces ganador de MotoGP en Jerez, lograr su primer podio del campeonato. El suyo, y el de la marca nipona.

Bagnaia al suelo

Mala fortuna para Pecco Bagnaia. El ganador de las dos últimas carreras de MotoGP en el Circuito de Jerez pecó y sufrió una caída en la segunda vuelta cuando pasaba por la curva Expo92, la primera del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, en una acción que llegó a estar investigada por presumible incidente con Bezzecchi.

El italiano, actual campeón del mundo, salía desde la tercera línea de la parrilla de salida tras un gran inicio de fin de semana, pero un mal sábado, y se quedó sin poder refrendar su buen momento de forma al tener que retirarse.

Aleix, Rins, Di Giannantonio, Bradl, Marini, Zarco… la lista de pilotos accidentados parecía no acabar, y eso lo aprovechó Dani Pedrosa. No empezaba bien la jornada sabatina para el wildcard de KTM, pero pudo incluso tener opciones de podio al final de la sprint. Cuarta posición para el catalán sin arriesgar demasiado, mostrando buena ritmo a pesar de salir desde atrás. Y llegando a boxes como un héroe, a pesar de que se enteró por su propio equipo que había quedado en cuarta posición. No se lo creía.

Raúl Fernández (Aprilia) terminó sexto, Augusto Fernández (KTM) octavo' Joan Mir (Repsol Honda) fue décimo y Alex Rins (Yamaha), decimoquinto.