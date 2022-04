Carmelo Ezpeleta, condecorado en Jerez la Cruz de Plata de la Orden de Mérito de la Guardia Civil

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, ha recibido este sábado la Cruz de Plata de la Orden de Mérito de la Guardia Civil que le ha concedido el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlasca. El acto se ha desarrollado este sábado durante el Gran Premio de España de MotoGP que se celebra en Jerez en un acto sencillo llevado a cabo en la sala de conferencias del trazado jerezano. El Teniente General Director Adjunto del Operativo de la Guardia Civil, Pablo Salas Moreno, le ha impuesto la cruz al mandatario de Dorna, que la ha recibido visiblemente emocionado.

Ezpeleta ha recordado que lleva el apellido del fundador de la Guardia Civil, asegurandoq ue es "un honor recibir esta Medalla de Plata". El CEO de Dorna recordó que "cuando empecé en el año 72 a dedicarme profesionalmente a la organización de carreras allí estaba ya la Guardia Civil. Después de eso, estuve en el Jarama como director de las actividades automovilísticas del Real Automóvil Club de España. Allí también organizábamos una serie de rallies y ahí todavía más estuvo la Guardia Civil ayudándonos. Después en el Real Automóvil Club de Cataluña, en Dorna, a través de las organizaciones aquí en Jerez y en los otros sitios de España donde los hemos hecho; y tengo que decir que me siento muy orgulloso de recibir esta condecoración".

"Mi padre era militar, era coronel de ingenieros -añadió Carmelo Ezpeleta- y me enseñó desde pequeño la importancia del ejército y de la Guardia Civil y luego tener el honor de llamarme Ezpeleta como el fundador de la Guardia Civil, bueno, no sé si es casualidad, realmente no hemos sido capaces de saber si descendemos de él o no, pero como si descendiéramos". Ezpeleta apuntó también que "cuando en el 2019 pudimos organizar, y el favor es de la Guardia Civil a nosotros y no al revés, la conmemoración del 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, fue un momento histórico para nosotros e inolvidable para todos los demás.

Como conclusión, dijo que "recibo esta condecoración dando por supuesto las gracias en mi nombre, en el de mi familia y sobre todo de toda la organización del Mundial, que sería imposible de hacer si no tuviéramos a la Guardia Civil con nosotros. Sé del esfuerzo, con más de 1.100 personas específicamente en este Gran Premio y en todos los demás y es un tremendo honor tener la medalla de plata de la Guardia Civil.

Por su parte, Pablo Salas Moreno, Teniente General Director Adjunto del Operativo, señalaba que "los años de convivencia nos han enseñado que teníamos una obligación que cumplir y un deber de agradecimiento con todos ellos a través de don Carmelo. Por eso hoy es un honor estar aquí para imponerle la Cruz de Plata que se le concedió y agradecerle todos estos años y a la familia que le haya permitido día a día estar durante tantísimos años dedicado a lo que es el deporte en España y también a algo que tiene mucho que ver con la imagen que se da fuera de España".