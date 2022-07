Choque inevitable de Dani Pedrosa en el Lamborghini Super Trofeo

Dani Pedrosa no ha tenido suerte en el Misano World Circuit Marco Simoncelli. El trazado italiano ha acogido este fin de semana una nueva cita del Lamborghini Super Trofeo y el catalán, en la que suponía su segunda participación en el certamen, no pudo completar ni un vuelta.

Tras un productivo debut en Imola el pasado mes de abril, el triple campeón del Mundo de motociclismo y Leyenda de MotoGP llegaba a Misano con la intención de seguir quemando etapas en su aprendizaje a los mandos del Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, algo que pudo hacer con buena nota en los ensayos, pero que desafortunadamente no pudo tener continuidad en las dos carreras del fin de semana.

Después de unos buenos entrenamientos por parte de la dupla del FFF Racing Team, Antonín Borga consiguió la quinta plaza en la categoría de Pro-AM (10º global) para la salida del sábado y Pedrosa la octava de su categoría (20º global) de cara a la manga del domingo. Pero la suerte le fue esquiva a ambos, ya que pudieron terminar ninguna de las dos pruebas.

Las expectativas eran altas para las dos carreras, pero el sábado empezaron a torcerse las cosas. Borga realizó una buena primera mitad de manga y estaba en la quinta posición de su categoría, pero tras un lance con otro coche ambos terminaron en la grava y esto supuso la retirada del 29. Dani Pedrosa, que ya estaba preparado para iniciar su relevo, no pudo participar en la segunda mitad de la carrera.

El piloto español tenía la oportunidad de resarcirse este domingo en la segunda manga. Sin embargo, en la salida lanzada se produjo un toque en las primeras unidades del grupo, un piloto quedó en mitad de pista y Pedrosa tuvo imposible esquivarlo, viéndose envuelto en un choque múltiple. Desafortunadamente, el piloto español quedaba fuera de carrera a las primeras de cambio.

Pedrosa, resignado

Pese al sabor agridulce con el que cierra el fin de semana, el tricampeón del mundo de motociclismo se marcha de Misano con unos valiosos kilómetros de aprendizaje a sus espaldas. Dani Pedrosa volverá a la acción en el Lamborghini Super Trofeo de cara a la última cita de la temporada, que se disputa del 2 al 4 de noviembre en el Autódromo do Algarve, en Portimao. Allí también tendrá lugar la Lamborghini World Final los días 5 y 6 de noviembre.

Dani Pedrosa, totalmente resignado, ha explicado que "ha sido un fin de semana muy desafortunado porque no he podido dar ni una vuelta en carrera. El sábado, mi compañero de equipo tuvo una lucha contra otro piloto y durante esa lucha ambos se fueron a la grava, por lo que no pude participar en la segunda mitad de la carrera".

Además, añadió: "Este domingo, tras la salida, he estado envuelto en un gran choque junto a otros tres o cuatro coches, así que ha sido imposible terminar la primera vuelta, por desgracia. No he podido marcar tiempos en carrera, aunque el ritmo en los entrenamientos y el que esperaba para la carrera era muy bueno, con una mejora muy grande en comparación a mi primera participación en Imola. Estaba deseando hacer una buena actuación, pero, insisto, por desgracia no ha sido así. Espero que la próxima vez podamos hacerlo mejor y tener más suerte".