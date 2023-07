El Circuito de Jerez, candidato para suplir a Argentina en la última prueba del Mundial de Superbike

La FIM y Dorna han anunciado este lunes la cancelación del último Round del Mundial de Superbike que se tenía que disputar en el trazado argentino de San Juan de Villicum el próximo mes de octubre. La prueba que sustituya a la argentina se dará a conocer próximamente y el Circuito de Jerez es uno de los firmes candidatos para albergar esta cita del campeonato que lidera el español y actual campeón mundial Álvaro Bautista.

Jerez acogió una prueba del Mundial de las motos derivadas de serie ininterrumpidamente entre 2013 y 2021 -con la excepción de 2018-, pero en 2022 no se renovó el acuerdo debido a los problemas económicos del trazado. Laura Álvarez, por entonces delegada de Economía del Ayuntamiento de Jerez, señalaba al respecto que la prueba era deficitaria e inviableme económicamente, cifrando el desequilibrio en 700.000 euros.

La primera cita del Mundial de Superbike en Jerez fue en 1990 y tuvieron que pasar 23 años para que el trazado de la carretera de Arcos volviese a acoger una carrera de este campeonato, fue en 2013 ya con el gobierno del PP en el Ayuntamiento jerezano.

"El Round argentino, cierre del telón del Campeonato del Mundo de Superbike 2023, que estaba previsto que se disputara del 13 al 15 de octubre en el Circuito San Juan Villicum, ha sido cancelado", ha comunicado este lunes WorldSBK. La decisión se debe al "intenso calendario electoral que enfrenta el país" y debido a "las próximas elecciones nacionales y provinciales, la organización Dorna WSBK (DWO), el Grupo OSD y el gobierno de San Juan han optado por suspender el evento en el circuito San Juan de Villicum". "Además, la ronda estaba programada en vísperas de una transición de gobierno en la provincia y se ha decidido esperar y mantener abierta la agenda de eventos para la nueva administración, mostrando respeto por el contexto político y permitiendo una planificación adecuada para eventos de la magnitud de WorldSBK", añade el comunicado.

🚨 BREAKING NEWS 🚨 The Argentinean Round has been cancelled; a new location for the final round is to be confirmed 👉 https://t.co/z9h1eoiS98#WorldSBK pic.twitter.com/dFLXinoPNt