Laura Álvarez: "La Superbike es económicamente inviable, nos produce un desequilibrio de 700.000 euros"

La vicepresidenta de Cirjesa, Laura Álvarez, ha explicado que el Mundial de Superbike, campeonato que no pasará por el Circuito de Jerez en 2022 al no renovarse el contrato, es una prueba que ha generado unas pérdidas de 700.000 euros en las ya de por sí maltrechas cuentas de Cirjesa y que la continuidad de la carrera en Jerez estaba supeditada a una mayor implicación de las administraciones públicas "porque el Ayuntamiento de Jerez no puede afrontar los gastos en solitario", tal y como aprobaron "todos los consejeros" en el consejo de administración donde se dio luz verde al plan de viabilidad para salvar económicamente al trazado jerezano.

Álvarez ha recordado que la prueba de Superbike estaba "vinculada" al Gran Premio de España en el contrato que venció este 2021. "Ahora -explica- no teníamos esa obligación y lo cierto es que esta prueba nos producía un desequilibrio de 700.000 euros a las cuentas del Circuito porque es inviable económicamente, los gastos son importantísimos y la recaudación de las entradas es mínima".

La edil socialista señala que "aprobamos un plan de viabilidad y en él condicionamos seguir manteniendo las Superbike siempre y cuando las demás administraciones públicas compensaran económicamente el coste que supone para el Circuito de Jerez. Ni la Junta de Andalucía, ni Diputación ni patrocinios privados mantienen la prueba y el Ayuntamiento en solitario no puede costear una prueba que es deficitaria para las cuentas de Cirjesa. Al fin y al cabo, somos una empresa pública que da resultados a final del año y en el plan de viabilidad que aprobaron todos los consejeros la prueba estaba condicionada a la cofinanciación y al reequilibrio económico por parte de patrocinios privados o la entrada de otras administraciones públicas".

"El Ayuntamiento de Jerez no puede afrontar en solitario los gastos de una prueba como la Superbike"

Álvarez añadía que con la situación económica de Cirjesa, "tenemos que ir hacia pruebas que sean rentables económicamente y la rentabilidad hay que buscarla o bien porque haya patrocinios privados o apoyos de las administraciones públicas o bien porque las pruebas en sí sean beneficiarias para las cuentas. Es una cuestión de responsabilidad. Se le ha trasladado a todas las administraciones, se ha trabajado con patrocinadores privados, pero de un año para otro cubrir los gastos que genera las Superbike es muy complicado”.

La vicepresidenta de Cirjesa no descarta retomar la competición en los próximos años, pero explica que la implicación de la Junta de Andalucía debe ser acorde. "Ha salido publicado el calendario y (las carreras) se hacen en los circuitos que gestionan las comunidades autónomas, no hay otra manera. Es una prueba que trae afición, pero no mueve lo que mueve el Gran Premio de MotoGP y desgraciadamente cuando estás al frente de una empresa municipal hay que tomar decisiones. Sólo hay que mirar lo que aporta la Comunidad Valenciana a su circuito y lo que aporta la Diputación Valenciana a la Cuna de Campeones. Es que no tenemos parangón, es una situación insostenible", finalizó.