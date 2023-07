El Circuito de Jerez alerta de una estafa por la "venta de entradas falsas" para el Gran Premio de 2024

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha alertado este domingo a través de su perfil oficial en Facebook de un fraude por la venta de entradas para el Gran Premio de Motociclismo de 2024.

En su comunicado oficial, el Circuito informa al público y a los aficionados al motociclismo que ha detectado la venta de "entradas falsas" a través de varias plataformas en línea para la prueba mundialista del próximo año, para la que recuerda que aún no hay fecha oficial de celebración.

"Estas entradas son falsas y no permitirán el acceso al evento", señala el comunicado, que hace énfasis en que "las entradas oficiales no están a la venta", ya que "todavía no se ha establecido un calendario por parte de los organizadores y, por tanto, no hay fecha oficial para el Gran Premio de Motociclismo 2024".

El Circuito de Jerez expresa su "más profundo pesar" a las víctimas de esta estafa, que ha puesto en conocimiento de las autoridades, con las que trabaja conjuntamente para "investigar y frenar este fraude".

Del mismo modo, recomienda encarecidamente a los aficionados que únicamente compren las entradas a través de los canales oficiales del Circuito de Jerez-Ángel Nieto para evitar ser víctimas de este tipo de estafas.

"Tan pronto como se haya fijado una fecha oficial para el Gran Premio de Motociclismo 2024, se anunciará a través de nuestras plataformas oficiales al igual que la venta de entradas", indica el comunicado, en el que se pide a los aficionados que estén atentos a los anuncios oficiales y se abstengan de comprar entradas a través de otros canales.

El Circuito reitera su compromiso con la seguridad y la satisfacción de los aficionados, al tiempo que anuncia que seguirá trabajando para "garantizar una experiencia segura y emocionante para todos los seguidores del motociclismo".