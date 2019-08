El Circuito de Jerez albergará dos días de test de MotoGP en noviembre

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto albergará a finales de noviembre dos jornadas de test de MotoGP, al igual que el pasado año, según confirmó la organización del Mundial. Por tanto, el trazado jerezano albergará los primeros entrenamientos de pretemporada 2020 tras el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que pondrá punto final al Mundial 2019 el 17 de noviembre.

Los entrenamientos oficiales de MotoGP en el trazado jerezano tendrán lugar el lunes 25 y el martes 26 de noviembre. Después, la categoría de MotoGP tendrá dos test en 2020 además del shakedown test de Sepang, que consiste en tres jornadas de entrenamientos a las que acuden los probadores de las marcas para comenzar con el trabajo y que los pilotos oficiales no partan de cero; los pilotos oficiales no suelen acudir al shakedown test para no gastar los limitados días de pruebas que tienen concedidos a lo largo del año.

El calendario de pretemporada del Mundial 2020 en MotoGP es el siguiente:

Jerez : 25 y 26 de noviembre.

: 25 y 26 de noviembre. Shakedown test (Sepang): 2, 3 y 4 de febrero.

(Sepang): 2, 3 y 4 de febrero. Sepang Test : 7, 8 y 9 de febrero.

: 7, 8 y 9 de febrero. Qatar Test: 22, 23 y 24 de febrero.

Por su parte, las categorías de Moto2 y Moto3 tendrán dos test de entrenamientos en pretemporada:

Jerez Test : 19, 20 y 21 de febrero.

: 19, 20 y 21 de febrero. Qatar Test: 28 y 29 de febrero y 1 de marzo.

Finlandia, novedad en el precalendario del Mundial 2020

Además, Dorna dio a conocer el precalendario del Mundial 2020, con el Gran Premio de España previsto en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto el 3 de mayo. El nuevo circuito de Kymiring, en Finlandia, es la novedad en un calendario provisional de 2020 con 20 grandes premios y contará con muchos cambios de fechas, aunque permanecen como siempre los de Qatar para la apertura, el 8 de marzo, y Comunidad Valenciana, para la clausura, el 15 de noviembre.

La principal novedad del calendario es la inclusión del Gran Premio de Finlandia, aunque ha recibido muchas críticas su trazado tras los entrenamientos que realizaron allí los pilotos probadores de casi todas las marcas de motos recientemente, y que se disputará el 12 de julio, en una fecha en la que habitualmente se disputa la carrera de Alemania, que pasa al mes de junio, justo antes de Holanda.

Cronológicamente el campeonato comienza el 8 de marzo en el circuito de Losail, en Qatar, con la única carrera nocturna de la temporada y, tras la misma, llega la primera novedad, pues el 22 de marzo se disputará el GP de Tailandia, en Buriram, que hasta el momento tenía lugar a principios del mes de octubre.

La tercera cita de la competición será en el circuito de Austin, el 5 de abril, que adelanta a Argentina, que en 2020 se disputará el 19 de abril.

Como siempre, en el puente del trabajo el Campeonato del Mundo llega al Viejo Continente por la puerta del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, organizador del Gran Premio de España, tras el cual llegan las clásicas citas de Francia (13 de mayo), Italia (31 de mayo) y Cataluña (7 de junio).

Alemania, que solía desarrollarse a principios de julio, pasa ahora al 21 de junio y, de inmediato, al siguiente fin de semana, 28 de junio, se disputará la carrera de los Países Bajos, en Assen.

La nueva incorporación al campeonato es la siguiente cita, Finlandia, el 12 de julio, pendiente de la homologación del trazado por parte de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). A partir de Finlandia es cuando se abre el pequeño período estival de la competición pues ya no hay carreras hasta el 9 de agosto, con la República Checa (pendiente de la renovación de su contrato)y una semana después Austria (16 de agosto) y ya en el último fin de semana de agosto nuevamente Inglaterra (30 de agosto).

El 13 de septiembre tendrá lugar el Gran Premio de San Marino en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático y el 4 de octubre le toca el turno a la cita de Motorland Aragón, como paso previo al 'triplete' transoceánico, que llevará la competición en fines de semana consecutivos a Japón (18 de octubre), Australia (25 de octubre) y Malasia (1 de noviembre).

El Mundial, como siempre desde 2002, concluirá con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito Ricardo Tormo el 15 de noviembre.

Calendario provisional del Mundial de motociclismo 2020: