El Circuito de Jerez acoge el primer test oficial de MotoE la próxima semana

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto albergará durante este mes y el próximo entrenamientos oficiales para la Copa del Mundo de MotoE, test que el trazado jerezano acogerá la próxima semana del martes 10 al jueves 12 y posteriormente en el mes de abril del miércoles 8 al 10, Viernes Santo.

La Copa del Mundo de motos eléctricas se estrenó por primera vez el año pasado formando parte en algunos Grandes Premios del programa de carreras del MotoGP, estreno que contó con un hándicap importante que no fue otro que el devastador incendio que se produjo la temporada pasada en estas mismas instalaciones en los test oficiales y que arrasó con todo el material que había construido el fabricante italiano. Esto provocó la reestructuración del certamen que ya no comenzaría en el GP de España en Jerez por la falta de motos y no fuera hasta el GP de Alemania -casi tres meses después- cuando se pudo ver por primera vez en la historia una carrera de MotoE en un campeonato que finalmente quedó en cuatro pruebas.

Tras una temporada de rodaje, la segunda edición del Campeonato de MotoE contará con cinco citas, siendo Jerez el próximo 3 de mayo la que abre el certamen. El italiano Matteo Ferrari fue el ganador de la primera Copa del Mundo de MotoE y esta temporada encuadrado en la misma estructura que le hizo ganador el año pasado, Trentino Gresini MotoE, tratará de defender el título.

Una de las incorporaciones más interesantes para esta temporada viene de la mano del piloto andaluz Alejandro Medina, que ingresa al certamen en sustitución de Nico Terol y lo hará en el equipo Open Bank Aspar Team donde tiene como compañera a María Herrera. Por su parte, el piloto del WorldSBK, Jordi Torres, tiene varios frentes abiertos este año: a su finalmente inclusión una temporada más en el WorldSBK ahora con el equipo MIE Racing Althea Honda a lomos de la Honda CBR1000RR-R se une también su incorporación como piloto en el certamen MotoE en el equipo Join Contract Pons40.

En los entrenamientos de la semana próxima, las MotoE contarán con tres tandas de entrenos exclusivos cada día, de 10:00 a 10:30, de 13:00 a 13:30 y de 15:30 a 16:00 horas. Distintos equipos participantes en el FIM CEV Repsol y Campeonato de España de Superbike también estarán presentes estos días realizando tandas para completar el programa horario.

Estos test son abiertos al público, con acceso gratuito a la tribuna X-1.

Estos son los 18 pilotos confirmados para la Copa del Mundo de MotoE que estarán presentes la semana próxima en los primeros test oficiales de la temporada: