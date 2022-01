Cuarto Dakar para Al-Attiyah en coches y segundo para Sunderland en motos

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) certificó en la duodécima y última etapa disputada este viernes entre Bisha y Yeda (Arabia Saudí) su cuarto Dakar en la categoría de coches, tras los logrados en 2011, 2015 y 2019, superando en la general al francés Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) y al piloto local Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota). El galo tenía una misión casi imposible en el último día al tratarse de un tramo cronometrado (especial) de solo 168 kilómetros; lo intentó, pero no pudo, al recortarle solo cinco minutos y 33 segundos al catarí.

Al-Attiyah supera de esta forma en número de victorias a Carlos Sainz, que con tres se ha tenido que conformar en esta ocasión con la decimoprimera posición en el primer año con el Audi eléctrico de autonomía extendida, un coche con dos motores eléctricos, el segundo impulsado con gasolina y actuando como generador de electricidad para el primero.

El catarí, feliz

"Esta victoria era muy importante para mí porque la carrera está en nuestra región. Por eso soy muy feliz. La gente estaba esperando desde 2020, cuando vino aquí el Dakar. Pero fuimos segundos en las dos, ahora he ganado y es una gran sensación. Estoy muy feliz", comentó al finalizar el tramo cronometrado el campeón de 2022. "El equipo ha hecho un gran trabajo para construir el coche en un año, traerlo aquí y ganar; que no es fácil. No hemos tenido problemas durante la carrera. Hemos tenido bastante cuidado, es un coche nuevo y ahora sabemos que tenemos un coche que aguanta y ahora iremos a por el campeonato del mundo", valoró.

Triunfo de Sunderland en motos; Barreda quinto

El británico Sam Sunderland, del equipo español Gas Gas, que cuenta con apoyo de la marca austríaca KTM, logró su segundo Dakar en la categoría de motos, tras ganarlo en 2017, al imponerse en la general por delante del chileno Pablo Quintanilla (Honda), ganador de la duodécima etapa disputada este viernes entre Bisha y Yeda, y el austríaco Matthias Walkner (KMT).

No fue un equipo oficial el que se hizo con la victoria, pero tras 18 años seguidos en los que una KTM se imponía en el desierto, la japonesa Honda sumaba dos ediciones seguidas logrando el triunfo, por lo que en 2022 la austríaca rompe esta racha y se hace con su primer 'Touareg' en Arabia Saudí.

El mejor español sobre dos ruedas fue un Joan Barreda (Honda) que corrió desde la quinta etapa con la clavícula fracturada. Se volvió a caer en la octava y aun así finalizó en quinta posición de la general. Por su parte, Lorenzo Santolino (Sherco) finalizó en 12ª posición a 58’26” del ganador.