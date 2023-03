Dani Pedrosa preparará en Jerez su wildcard del Gran Premio de España

Dani Pedrosa va a despertar un interés inusitado por las sesiones de entrenamientos que llevará a cabo desde este viernes y hasta el domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Sin duda, serán muchas las miradas atentas al tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP que, retirado de la competición desde 2018, disputará como piloto invitado el Gran Premio de España del 28 al 30 de abril próximos. Es por ello que estas jornadas de pruebas en el trazado andaluz resulten más relevantes si cabe que las propias de su labor como piloto probador de la marca KTM.

A priori, estos test de la escudería austriaca, a la que representa Pedrosa, se enmarcan en las trabajos de desarrollo con su montura de MotoGP de cara al nuevo Mundial que arrancará en Portugal del 24 al 26 de marzo, pero no cabe duda su vital importancia para que el genial piloto español llegue en las mejores condiciones posibles al GP de España en Jerez a finales de abril. "Me tengo que poner en forma. Aunque sigo siempre montando en moto, para competir en Jerez tengo que coger un poco mas de forma física", señalaba días atrás Dani Pedrosa en la Gala del Deporte de la RFME y, qué mejor forma de hacerlo que donde va a reencontrarse con su afición dentro de dos meses.

De recórd

Aunque tras su retirada Pedrosa ya disputó otro Gran Premio como invitado en Austria en el año 2021, este nuevo reto de Jerez será mucho mayor para el brillante motociclista de Castellar del Vallés. No en vano, Dani destaca como el piloto con más podios consecutivos en el trazado jerezano, pues desde 2005 hasta 2014 se subió al cajón de los mejores en diez ocasiones ininterrumpidas, siendo por tanto el español que más podios ha logrado (11) en los 37 años de historia del Circuito de Jerez, donde su impresionante curriculum vitae cuenta, entre otros, con cuatro memorables triunfos, el último en 2017 en una espectacular carrera que lideró por delante de Marc Márquez y Jorge Lorenzo. Desde su retirada de Honda y posterior fichaje en KTM para ser el probador oficial de la marca austríaca, el piloto de Sabadell es un asiduo en el trazado jerezano para poner a punto un prototipo que ya en 2020 comenzó a sumar victorias.

Cuando se anunció su participación como piloto invitado en el Gran Premio de España, Pedrosa señaló a este diario su deseo de "ser recíproco con Jerez y con toda la afición que tanto me ha dado, me encantará sentirlos de cerca de nuevo en este Gran Premio de España a finales de abril. Estoy muy contento de poder estar allí, en un Gran Premio tan bonito donde hay tanta afición y donde estará, espero, todo el circuito abarrotado de gente". Ni que decir tiene que su participación en esa prueba el Mundial en Andalucía ha generado una gran expectación, pues al margen de sus inmejorables antecedentes de éxito en este trazado jerezano, no hay que olvidar que además posee una curva con su nombre.

En las sesiones de test que Pedrosa llevará a cabo desde este viernes y hasta el domingo en Jerez, el de KTM estará acompañado por otros pilotos probadores de Honda y Aprilia.