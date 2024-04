David Alonso: “Es duro, pero nos ayudará en el futuro”

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team David Alonso ha protagonizado una espectacular remontada en el Gran Premio de España después de sufrir una caída en la primera vuelta. Alonso, que partía desde la pole, ha perdido el control de su moto y ha sufrido una caída en la última curva. Sin embargo, el joven colombiano no se ha rendido, ha recuperado la moto y se ha reincorporado a la carrera en última posición a más de siete segundos de su rival más cercano.

“No sé muy bien qué ha pasado, no sé por qué me he caído. Se me ha cerrado la moto de delante de una forma que no me esperaba. Es duro, pero nos ayudará para el futuro. Hay que aceptarlo”, reconoce el piloto español en declaraciones recogidas por su equipo.

Alonso ha demostrado una vez más el gran ritmo que ha tenido todo el fin de semana y ha podio completar una gran remontada hasta la undécima posición. En total, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team ha conseguido recuperar hasta quince posiciones y sumar cinco puntos que son muy valiosos de cara al campeonato.

“En ese momento he pensado que todavía quedaba mucha carrera y he recuperado la moto para ver hasta dónde llegaba”, asegura el segundo clasificado del Mundial de Moto3.

Con este resultado, Alonso mantiene la segunda posición en el Mundial y se queda a sólo seis puntos del líder, el alicantino Dani Holgado, que ha terminado séptimo. La victoria ha sido para el neerlandés Collin Veijer, que tras adelantar a David Muñoz en la segunda vuelta no ha soltado la cabeza de carrera. Muñoz ha terminado segundo y el valenciano Iván Ortolá ha completado el podio.