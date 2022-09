David Muñoz corrió en Japón "con un tirón en las costillas"

El BOÉ Motorsports ha vuelto a demostrar su buen estado de forma, en esta ocasión en el Gran Premio de Japón. El equipo dirigido por José Ángel Gutiérrez Boé sigue sumando importantes puntos con David Muñoz y continúa creciendo con Ana Carrasco: el de Brenes ha terminado quinto y Carrasco ha conseguido su mejor resultado del año en decimonovena posición.



El fin de semana en Motegi ha sido complicado y de mucho trabajo para todo el equipo. El viernes tan solo se celebró una sesión de entrenamientos libres, una sesión que se disputó con la pista seca y en la que David Muñoz fue el cuarto piloto más rápido, un gran resultado teniendo en cuenta que esta era la primera vez que David rodaba en este circuito.



Con este cuarto puesto en el FP1 David Muñoz pudo pasar directamente a la Q2, ya que el sábado la lluvia hizo acto de presencia en el trazado japonés, unas condiciones complicadas con las que Ana Carrasco fue decimosexta en la Q1 y David Muñoz ocupó la misma plaza en la Q2 tras una pequeña caída en esta sesión.





El domingo volvieron las condiciones de seco y los pilotos del BOÉ Motorsports mejoraron de nuevo sus sensaciones, incluso David Muñoz fue el tercer piloto más rápido del warm up.



Con estas mejores sensaciones en seco, los dos pilotos del equipo español hicieron dos grandes remontadas. David Muñoz, que salía decimosexto, se colocó en tan solo dos vueltas en sexta posición. Tras muchos adelantamientos en las primeras vueltas, Muñoz se asentó en el grupo perseguidor de cabeza con un buen ritmo y consiguió finalizar en quinta plaza.

Al término de la carrera, el andaluz explicaba que "el fin de semana se nos ha dado bastante bien, en el FP1 terminé cuarto en condiciones de seco, un buen resultado para ser la primera vez en este circuito. El sábado en el FP2 fuimos algo conservadores con la lluvia, sabíamos que la carrera sería en seco, y en al principio de la Q2 cometí un error, me caí, y no pudimos hacer nada. En el warm up me he sentido muy bien con la moto, he sido tercero, pero me ha dado un tirón en las costillas y en la carrera he salido algo dolorido. Me ha costado al principio, iba muy incómodo, poco a poco se me ha ido pasando el dolor durante la carrera, pero cuando me he bajado de la moto me dolía muchísimo. A pesar de eso, creo que ha sido un fin de semana positivo, ahora toca pensar en Tailandia".