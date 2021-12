Ducati pone en acción su misil eléctrico para MotoE

Velando armas para dar el asalto definitivo al Mundial de MotoGP, Ducati trabaja también sin descanso para su nuevo desafío en la Copa del Mundo FIM Enel MotoE. La afamada marca italiana será fabricante único a partir de 2023 en este certamen eléctrico de motociclismo, sustituyendo a Enérgica, que puso en marcha la categoría hace dos años y dará por concluida su participación en 2022.

La Ducati MotoE salió a la pista por primera vez el pasado 20 de diciembre en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, justo donde se anunció el acuerdo con Dorna Sports en octubre y no sería de extrañar que a lo largo de 2022 tengan sesiones de pruebas en el Circuito de Jerez, pues suele ser el trazado inaugural de esta Copa eléctrica.

El prototipo de motocicleta eléctrica, cuyo nombre en código es V21L, es el resultado del trabajo conjunto del equipo Ducati Corse y los ingenieros de I+D de Ducati, dirigidos por Roberto Canè, director de Ducati eMobility, y fue llevado a la pista por Michele Pirro, piloto probador de Ducati desde 2013, que evaluó las características técnicas y el potencial de la primera motocicleta eléctrica de Ducati.

Carè: "La Ducati es excepcional"

Sobre este prototipo de Ducati para MotoE, Roberto Canè señaló estar "experimentando un momento verdaderamente extraordinario. Me cuesta creer que sea una realidad y que aún no sea un sueño. La primera Ducati eléctrica en pista es excepcional no sólo por su singularidad sino también por el compromiso. Es desafiante tanto por sus objetivos de rendimiento como por sus escalas de tiempo extremadamente cortas. Precisamente por ello, el trabajo de todo el equipo dedicado al proyecto ha sido increíble y el resultado nos recompensa el esfuerzo realizado en los últimos meses. Ciertamente no hemos finalizado todavía; de hecho, sabemos que el camino por recorrer es todavía muy largo, pero hemos puesto la primera piedra mientras tanto".

Pirro: "Fue emocionante probar en pista"

Por su parte, Michele Pirro ha ofrecido también sus impresiones tras ponerse al manillar de la Ducati eléctrica: "Probar el prototipo de MotoE en la pista de un circuito fue muy emocionante porque marca el comienzo de un capítulo importante en la historia de Ducati. La moto es ligera y ya tiene un buen equilibrio. Además, la conexión del acelerador en la primera fase de apertura y la ergonomía son muy similares a las de una moto de MotoGP. Si no fuera por el silencio y por el hecho de que en esta prueba hemos decidido limitar la salida de potencia a sólo el 70% del rendimiento, podría fácilmente imaginar que estaba montando en mi moto".

Peso, tamaño y autonomía

Los desafíos más importantes en el desarrollo de una motocicleta de carreras eléctrica siguen estando relacionados con el tamaño, el peso y la autonomía de las baterías. El objetivo de Ducati es hacer que las motocicletas eléctricas de alto rendimiento y caracterizadas por su ligereza estén disponibles para todos los participantes de la Copa del Mundo FIM Enel MotoE.

Los focos del proyecto son, además de un mejor rendimiento, la contención del peso y la consistencia de la entrega de potencia durante la carrera, obtenidos gracias a la atención en el desarrollo de un sistema de refrigeración adecuado al objetivo. La experiencia de Ducati en MotoE será una base fundamental para la I+D de productos. El objetivo es crear, tan pronto como la tecnología lo permita, un vehículo eléctrico Ducati para uso en carretera que sea deportivo, ligero, emocionante y capaz de satisfacer a todos los aficionados.

Test en Jerez

Los 18 pilotos que participarán en la Copa del Mundo de MotoE 2022, siete de ellos españoles incluido el bicampeón Jordi Torres, dispondrán de hasta 6 jornadas de test en pretemporada, todas ellas en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Las primeras pruebas se celebrarán del 7 al 9 de marzo y un mes más tarde se llevarán a cabo del 11 al 13 de abril.

El trazado andaluz acogerá también la primera ronda de carreras de la temporada coincidiendo con el Gran Premio de España de MotoGP, del 30 de abril al 1 de mayo, donde -como en todos los circuitos- se celebrarán dos carreras. Dos semanas después llegará la segunda ronda en Le Mans.

El mes de mayo acabará con la tercera ronda disputada en Mugello del 28 al 29. A finales de junio, llegará el turno de la visita al mítico Circuito TT de Assen, antes de recalar en el novedoso trazado finlandés de KymiRing a mediados de julio. Tras el parón, del 20 al 21 de agosto, las estrellas de MotoE aterrizarán en el Red Bull Ring coincidiendo con el GP de Austria. Finalmente, a principios de septiembre -del 3 al 4-, la temporada bajará el telón en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, donde se disputará la emocionante 'season finale'.