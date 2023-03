Entradas MotoGP Jerez 2023: precios de la venta anticipada para asistir al Gran Premio

La Catedral del Motor abre sus puertas un nuevo año a los aficionados del motociclismo para asistir a la celebración del Gran Premio de España el último fin de semana del próximo mes de abril. En él, se disputarán las carreras de las categorías de Moto2, Moto3, Rookies Cup y MotoGP, además de presenciar por primera vez el nuevo formato establecido para la Categoría Reina de carreras al sprint. El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ofrece a través de su web las entradas y sus correspondientes precios para todos aquellos aficionados que quieran asistir a la cuarta cita del calendario.

Pese a que aún no ha dado comienzo la acción en pista de la nueva temporada de MotoGP, desde el Circuito de Jerez animan a los aficionados a hacerse con las entradas en la venta anticipada que estará disponible hasta el 30 de marzo. Los precios de las entradas rondan entre los 35 euros hasta los 144 euros para adultos mayores de 14 años, mientras que los niños entre 4 y 13 años pagarán tan solo la mitad de dichos precios. Con respecto a los niños de 0 a 3 años la entrada será gratis y no contarán con derecho a asiento. Estos tickets serán válidos para los tres días de Gran Premio y no admitirán cambios ni devoluciones, por lo que a diferencia de otros años, los aficionados podrán disfrutar de toda la acción en pista sin tener que pagar de más.

Finalizado el plazo de la venta anticipada, se procederá a la venta final que estará disponible hasta el 30 de abril. Los precios subirán hasta alcanzar los 155 euros en la tribuna A10 y 60 euros en Pelousse. Para aquellos jóvenes de 14 hasta 25 años y mayores de 65 que quieran asistir a dicha grada su precio será reducido hasta los 40 euros.

Para esta temporada, el trazado establece hasta 15 tribunas disponibles en las que visualizar el campeonato de motociclismo, suprimiendo la grada 12+1, situada en la curva que lleva el nombre de Ángel Nieto. Hasta el momento, las entradas de la Grada C1 se encuentran agotadas y la famosa zona de Pelousse continúa siendo la más económica y demandada por los aficionados.

Estos son los precios de la venta anticipada para aquellos adultos y niños que quieran disfrutar de la acción en el Circuito de Jerez:

Tribuna A10 : 144 para adultos y 72 para niños

: 144 para adultos y 72 para niños Tribuna C1 : 130 para adultos y 65 para niños

: 130 para adultos y 65 para niños Tribuna C2 : 125 para adultos y 62,50 para niños

: 125 para adultos y 62,50 para niños Tribuna X1 : 139 para adultos y 69,50 para niños

: 139 para adultos y 69,50 para niños Tribuna VIP : 134 para adultos y 67 para niños

: 134 para adultos y 67 para niños Tribuna X0-X2-X3 : 112 para adultos y 56 para niños

: 112 para adultos y 56 para niños Tribuna J4 : 112 para adultos y 56 para niños

: 112 para adultos y 56 para niños Tribuna W3: 112 para adultos y 56 para niños

112 para adultos y 56 para niños Tribuna Q5 : 99 para adultos y 49,50 para niños

: 99 para adultos y 49,50 para niños Tribuna M6-T8-R9 : 83 para adultos y 41,50 para niños

: 83 para adultos y 41,50 para niños Pelousse: 45 para adultos y 22,50 para niños

Con respecto a aquellos motoristas que decidan asistir al trazado con sus motos, deberán pagar 12 euros para el parking, mientras que si desean hacerlo junto a la tribuna A10 el precio se eleva hasta los 22 euros. Esta oferta se mantiene intacta pese al cambio en las promociones.

Datos de asistencia sobresalientes

Tras dos años sin pisar el trazado a causa de la pandemia, los aficionados al motor volvieron a estar presentes en la disputa del Gran Premio de España. Los datos de asistencia fueron, por tanto, elevados. Hasta 123.000 personas estuvieron presentes en los tres días de acción de MotoGP. Como es habitual, las jornadas del sábado y domingo fueron las que más presencia tuvieron, ya que se disputaron la clasificación y carrera. Ambas jornadas superaron las 50.000 personas presentes.

De cara a esta temporada, se espera que la cifra sea superada con éxito. La vuelta de Marc Márquez, la revalidación del título por parte de Ducati y el establecimiento del nuevo formato de carrera al sprint parecen ser las claves para atraer de nuevo a los aficionados del motociclismo a disfrutar de la acción.