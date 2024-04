Ezpeleta, más que una curva de Jerez

Cuando uno es joven, suele idealizar, entre otros, a futbolistas, cantantes, pilotos, escritores y un largo etcétera de mitos vivientes. Lo fundamental, es que sean ganadores potenciales, únicos y ejemplares. A partir de ahí, los convertimos en estrellas que movilizan a millones de seguidores en los cinco continentes. Lo curioso es que, gran parte de esa juventud, no se pregunte ¿quién pone los medios para que esos genios nos deslumbren y entusiasmen?

Existen múltiples factorías de héroes, entre las que se encuentra el Mundial de MotoGP, con una larga ‘nómina’ de ídolos planetarios. Todos ellos, sin excepción, tienen muchísimo que agradecerle a Carmelo Ezpeleta, artífice principal de la enorme repercusión que acaparan hoy en día figuras como Márquez, Bagnaia, Martín o Acosta y, hasta hace muy poco, otros como Rossi, Doohan, Lorenzo, Crivillé o Pedrosa, entre una multitud de astros legendarios. Todos ellos le deben a Carmelo el éxito y modernización de este deporte que, en los últimos 32 años ha logrado una dimensión excepcional, siendo objeto de admiración por el resto de disciplinas deportivas, incluida la Fórmula 1, cuya empresa propietaria de los derechos, Liberty Media, acaba de convertirse en principal accionista de Dorna, empresa española con la que Ezpeleta dirige los destinos de MotoGP desde hace más de tres décadas. Ése es su mérito inequívoco y, atendiendo al siempre honorable espíritu de reciprocidad, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jerez, presidido por la Alcaldesa María José García Pelayo, no ha dudado ni un segundo en otorgarle a Carmelo Ezpeleta una curva con su nombre en el Circuito de Jerez. La coincidencia con el comienzo de campaña para las elecciones europeas ha imposibilitado que en este Gran Premio de España de 2024 se realice la lógica inauguración y descubrimiento de un monumento en su honor, que irá ubicado en la curva número 7 del trazado andaluz. Pero ya es público, notorio y oficial que este inventor del motociclismo moderno cuenta con un lugar de ‘culto’ entre las leyendas de la catedral.

Jerez no solo ha hecho justicia reconociendo los méritos de Ezpeleta con una curva, personalmente considero que también ha sido hábil adelantándose a lo que otros trazados e instituciones del mundo idearan o quisieran materializar, pues es unánime que este alto ejecutivo del deporte ha hecho historia como si fuese un campeón mundial con más de 10 títulos en su haber. Valga la opinión del jerezano más reconocido en estos ámbitos, como Juan Baquero, cuya opinión es meridianamente clara al respecto: “Qué puedo decir de Carmelo Ezpeleta, al que considero mi padre en el mundo del Motorsport, la persona que me apoyó durante mis inicios dirigiendo el Circuito de Jerez, y la que ha seguido haciéndolo a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Cuando llegué a Qatar, para dirigir el Circuito de Lusail, fue impresionante ver cómo Carmelo no solo es reconocido a nivel internacional por su ‘auctoritas’ -autoridad- en el mundo del motor, sino por su amor y pasión al motociclismo, su generosidad a la hora de apoyar e impulsar cualquier actividad que él considera beneficiosa para el deporte de las dos ruedas. En mi experiencia personal, puedo decir que fruto de su apoyo se creó la Qatar Motosports Academy y que hoy Qatar disfruta de uno de los circuitos más modernos del planeta. En el mundo del Motor, Ezpeleta es un referente, considerado como un hombre de negocios íntegro y un caballero. La curva con el nombre de Carmelo Ezpeleta es un muy merecido homenaje a un gran hombre que, como pocos, siempre ha ayudado a Jerez”.

El ocho veces campeón mundial de MotoGP, Marc Márquez también lo tiene claro: “Carmelo es ‘El jefe’, la persona que ha cambiado el Mundial de Motociclismo, el creador de MotoGP. Yo siempre pongo un ejemplo: antes las motos se querían parecer a la Fórmula 1, y ahora es al revés, La F-1 se quiere parecer a MotoGP. Esto significa que se ha hecho un gran trabajo. Carmelo tiene un gran grupo. Cuando veo los montajes es increíble y parece mentira. Poco a poco han creado un “monstruo”. A Carmelo le gusta hablar con los pilotos, algo que en un campeonato es difícil. Sin duda, que al máximo responsable le guste saber nuestra opinión e intentar mejorar conjuntamente, dice mucho de él. Yo cuando me habla me quedo embobado porque sé que me puede aportar muchas cosas. Carmelo y yo hemos vivido muchos momentos juntos. El día que nos presentaron, su reacción fue: ¡Pero si es un niño! Eso lo tengo grabado desde que tenía quince añitos”.

No menos explicito es el tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP Dani Pedrosa: “El inigualable Circuito de Jerez Ángel Nieto tiene 12+1 curvas y una de ellas lleva mi nombre. Está justo antes de la que ahora tendrá quien manda en MotoGP, Carmelo Ezpeleta, que bien merecía ese honor con el que acaban de distinguirle. Su liderazgo en estos 32 años ha sido y es indiscutible, pues nuestro deporte ha llegado a lo más alto gracias a él”. Y en esa misma línea de opinión se expresa también el tetracampeón Jorge Martínez ‘Aspar’: “Carmelo Ezpeleta es una persona importantísima, que ha revolucionado el motociclismo desde 1992 hasta aquí con su trabajo incansable en Dorna. Le conozco desde hace más de cuarenta años, cuando él era director en el Circuito del Jarama y lo considero uno de los grandísimos ‘culpables’ de que hoy el motociclismo español sea un referente mundial. Ángel Nieto fue la semilla y luego empezamos a llegar muchos pilotos españoles, pero Ezpeleta es para mí la persona clave de lo que hoy es MotoGP, y también de lo que España supone en el motociclismo a nivel mundial. Por tanto, considero más que merecidísima esta curva con el nombre de Carmelo Ezpeleta en Circuito de Jerez. Y además, soy muy feliz que la curva siguiente sea la mía. Es un honor”.

Ezpeleta, nacido en Barcelona hace 78 años, tuvo que abandonar sus estudios de ingeniería, pues la profesión la llevaba ya por dentro y había importantes retos esperándole, como la creación del circuito de Calafat en Tarragona, o la dirección del trazado madrileño del Jarama, que ejerció durante 10 años (incluyendo al equipo Ford-RACE con Carlos Sainz al frente del Mundial de Rallyes en 1987 y 1988), o la no menos exigente responsabilidad al frente del consorcio que hizo posible el circuito de Catalunya. Los deportes del motor encontraron en Carmelo al gran impulsor de la era moderna, apoyado en la etapa de mayor innovación tecnológica y difusión televisiva, que él ha sabido dirigir como ningún otro. Con su trabajo al frente de la empresa Dorna, Ezpeleta ha desarrollado desde 1992 una labor increíble y fructífera, que ha coincidido con la más exitosa de nuestro país en estos deportes. Por su dirección al frente de esta compañía pasan no sólo las tres categorías del Mundial: Moto2, Moto3 y MotoGP, sino que controlan también el Mundial de Superbikes, el Junior GP, la Rookies Cup y la Asian Tallent Cup. Muchas competiciones bajo un mismo objetivo: resultados y espectáculo.

A medida que cumples años, te vuelves más exigente escogiendo a tus ídolos. Entre los dos o tres que yo tengo, está Carmelo Ezpeleta, al que conozco desde hace casi cuatro décadas. Doy fe de sus méritos, virtudes y cualidades ilimitadas. Destaco de él su sinceridad, la inagotable capacidad de esfuerzo, la pasión por lo que hace, su actitud incombustible. Es un hombre directo, un profesional convincente, humanista, ajustado a la realidad, reflexivo y ágil cual centella. No divaga ni se anda con rodeos, resuelve con hechos y ha logrado que el motociclismo sea un deporte atractivo, espectacular, seguro, en evolución y catarsis permanente. Y es que si hay quienes se emocionan viendo a sus héroes triunfando, a mí me ocurre lo mismo con Ezpeleta, al que considero un gigante del deporte y, sobre todo, el inventor del motociclismo moderno, también llamado MotoGP. Campeones no son sólo los deportistas, para mí tienen el mismo mérito quienes los forjan…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.