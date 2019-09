El FIM CEV Repsol llega al Circuito de Jerez

La sexta prueba del Campeonato Internacional de Motociclismo FIM CEV Repsol llega al Circuito de Jerez el sábado 28 y el domingo 29 de septiembre. Los aficionados cuentan con muchos alicientes en esta sexta cita del FIM CEV Repsol para venir y disfrutar del espectáculo en el trazado jerezano. Entre ellos, entrada gratuita a las instalaciones, acceso a padddock incluido, aparcamiento interior para motos y pit-lane walk el domingo son los grandes atractivos del fin de semana además de las carreras.

El FIM CEV Repsol es un certamen abierto a la participación de pilotos procedentes de todo el mundo y ya con larga andadura en el mundo de la competición. Desde su creación, ha sido punto de encuentro para todos aquellos jóvenes pilotos nacionales e internacionales que buscaban formarse, aprender y luchar con pilotos de gran nivel, de ahí que desde sus inicios se convirtiera para los que destacaban en trampolín directo hacia el Mundial de Motociclismo.

Muchos pilotos que integran en la actualidad o han integrado las parrillas de salida de las tres categorías mundialistas, han pasado o se han formado en este certamen, anteriormente denominado CEV por lo que en la actualidad sigue siendo referencia internacional dentro de la especialidad de la velocidad en circuito.

Pilotos de MotoGP como el francés Fabio Quartararo o de Moto2 como Álex Márquez corroboraron en su momento la importancia de este certamen conquistando el título de la clase Moto3 los años 2013 o 2014, en el caso del francés, o en 2012 si se habla del hermano menor del campeón español Marc Márquez. También pilotos de la parrilla de MotoGP como Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Stefan Bradl, Maverick Viñales o Álex Rins destacaron en este certamen siendo campeones en la entonces categoría de 125 Gran Premio.

En la actualidad, el FIM CEV Repsol lo componen tres categorías con parrillas completas como son el Campeonato del Mundo Junior de Moto3, Campeonato de Europa de Moto2 y European Talent Cup. En esta última toma parte el equipo del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, el Jerez Andalucía Motor Talent, con las jóvenes promesas David Muñoz y Julio García.

Seis carreras en total están programadas para la cita jerezana, dos para las categorías de Moto3, una para la de Moto2 y dos puntuables también para la clase de la ETC (European Talent Cup) a la que hay que sumar una tercera carrera más en ETC, denominada ETC Serie 2, no puntuable, y está destinada para aquellos pilotos que habiendo tomado parte en los entrenamientos no lograron clasificarse. Al respecto, hay que tener en cuenta que durante la temporada, esta categoría ha contado con unos altos índices de participación, siendo más de 60 inscritos por evento, de ahí que para esta temporada como novedad se haya gratificado con esta carrera a todos aquellos pilotos que tras salir en los entrenamientos no marcaron el tiempo necesario para estar entre los 38 más rápidos que disputan las carreras de esta clase.

A falta de tres citas para la conclusión del certamen, las clasificaciones generales están abiertas, si bien en la European Talent Cup los 58 puntos que separan al primer clasificado Izan Guevara con respecto a Fermín Aldeguer, segundo, pueden ser un colchón suficiente para alzarse con el título a final de año.

Por su parte, el español Jeremy Alcoba con 118 puntos encabeza la general del Campeonato del Mundo Junior de Moto3, siendo el belga Barry Baltus, segundo con 100 puntos. Tercero en discordia, el también español Xavier Artigas, que llega a Jerez con la moral por la nubes tras su triunfo en la cita anterior de Motorland.

En cuanto a la clase European Moto2 Championship, es el exmundialista Edgar Pons quien la domina merced a las cuatro victorias que ha cosechado hasta ahora. En total, suma 146 puntos por 101 del finlandés Niki Tuuli, con el español Héctor Garzó tercero con 98 puntos.