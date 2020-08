La tercera y cuarta prueba del FIM CEV Repsol se disputa este fin de semana en el Circuito de Jerez

Tras los dos Grandes Premios de MotoGP y el de WorldSBK a finales de julio y principios de agosto, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto retoma el pulso con la actividad motociclista con la disputa de la tercera prueba puntuable del FIM CEV Repsol.

El FIM CEV se ha tenido que adaptar también a las circunstancias de la pandemia mundial, con un calendario remodelado con ocho eventos con citas dobles en Jerez, Aragón y Valencia. Inició temporada el pasado mes de julio en suelo portugués, concretamente en el circuito de Estoril, desde donde continuó a la semana siguiente en el también trazado luso del Algarve. Tras el periplo fuera de nuestras fronteras, recala en Jerez para después viajar a Aragón y terminar en el circuito valenciano Ricardo Tormo, tres sedes en suelo español con partida doble de carreras tanto sábado como domingo para un total de 11 carreras puntuables para cada categoría.

Entrenos libres miércoles y jueves; cronometrados el viernes; y las carreras, sábado y domingo

De esta forma, los entrenamientos oficiales se llevarán a cabo exclusivamente en la jornada del viernes con dos sesiones de calificación para cada categoría, mientras previamente en las jornadas de miércoles y jueves se celebrarán tandas libres para las distintas clases. El sábado y domingo serán jornadas de carreras independientes ambas con 'warm up' a primera hora de la mañana y posteriores carreras que serán el sábado (Moto2, Moto3 y European Talent Cup, esta por partida doble); mientras el domingo la jornada arrancará con el habitual 'warm up' para cada clase y posteriores carreras de Moto2, Moto3 (por partida doble) y ETC.

Así va el campeonato

Deportivamente hablando y tras las citas ya disputadas, las clasificaciones generales vienen apretadas. En el Campeonato Junior de Moto3, abrumador dominio español, con 8 pilotos nacionales entre los 10 primeros clasificados. Pedro Acosta y Xavier Artigas encabezan la general, ambos con 45 puntos, seguido de David Salvador en la tercera posición con 26 puntos. Por su parte, en la clase intermedia de Moto2 es el italiano Yari Montella quien llega líder a Jerez con 100 puntos en su haber gracias a los cuatro triunfos en las cuatro carreras disputadas. El finlandés Niki Tuuli es segundo con 80 puntos, mientras el italiano Alessandro Zaccone es tercero de la general con 61.

Por su parte, en la European Talent Cup, es el piloto colombiano David Alonso, encuadrado en la estructura española del OpenBank Aspar Team, quien llega líder a Jerez con 75 puntos; 23 más que el español Alberto Fernández, con Iván Ortolá tercero con 37.

Por su parte, Julio Garcia y Sergio Bernal son los pilotos representantes del equipo del Circuito 'Jerez Andalucía Motor Talent'. El primero llega a Jerez mejor posicionado, concretamente décimo quinto de la general con 9 puntos, mientras Bernal tratará conseguir en 'casa' sus primeros puntos de la temporada.

El evento se desarrollará a puerta cerrada sin la presencia de público y bajo el protocolo COVID-19 del FIM CEV Repsol aprobado por la RFME y CSD. Las carreras se podrán seguir en España por la plataforma de pago DAZN.