Fau Cañero se ve obligado a abandonar el Mundial júnior de Moto3

Fau Cañero tendría que estar viajando este miércoles hacía el circuito de Alcañiz de Motorland para participar en la cuarta prueba puntuable del Mundial júnior de Moto3. En lugar de estar pensando en cómo sacarle partido a su KTM, el joven piloto jerezano de 16 años se ve obligado a abandonar definitivamente el FIM CEV Repsol y ver las carreras por televisión. Su equipo, el FAU 55 El Señor de las Bolsas que dirige técnicamente el subcampeón mundial de 125cc. Héctor Faubel no le puede dar más prórrogas. El dinero que tenía que haber entrado hace meses -50.000 euros- procedente de un acuerdo de patrocinio por parte de Cirjesa no ha llegado ni tiene trazas de que vaya a llegar.

El acuerdo del consejo de administración de Cirjesa en el que se aprobó el procedimiento de contratación ha sufrido el reparo de un técnico del Circuito, según explica Faustino Cañero, padre del piloto. Posteriormente, este técnico solicitó un informe de valoración del patrocinio que ha realizado una empresa externa al Ayuntamiento y que aconseja que la ayuda, en caso de darse, sea de 6.000 euros en los cuatro años de vigencia... a 1.500 euros por año -muy lejos de los 50.000 iniciales- para un campeonato en el que los equipos manejan unos presupuestos de más de 200.000 euros. “¿Dónde está Jerez, capital mundial del motociclismo?”, se pregunta Cañero. “Héctor Faubel llevaba varios años detrás de Fau y gracias a eso conseguimos que el presupuesto bajase a 120.000 euros. Luego, lo logramos rebajar a 80.000. Diputación nos ha patrocinado con 15.000 euros y, gracias a ellos pudimos ir a Montmeló tras perdernos la cita de Le Mans”. Ahora, el equipo dice que sin el dinero del patrocinio del Circuito no se puede seguir compitiendo. “Es normal, supongo que incluso ya tienen a otro piloto porque no van a dejar parada la moto”.

En efecto, en febrero pasado, el consejo de administración de Cirjesa se reunía para aprobar, entre otras cosas, una línea de patrocinio para que el piloto jerezano pudiera participar en el Mundial júnior de Moto3, categoría que es la antesala del Mundial de MotoGP y del que han salido pilotos como Álex Márquez, Álex Rins o Fabio Quartararo, entre otros muchos. La propuesta salió adelante con los votos a favor de todos los partidos políticos con representación en el consejo de administración de Cirjesa, con la excepción del PP, que votó en contra. Santiago Galván, por entonces vicepresidente de Cirjesa, justificaba la ayuda de 50.000 euros al piloto: “El patrocinio de Fau Cañero se enmarca en las acciones de Cirjesa de apoyo a los pilotos del entorno que tengan una perspectiva de crecimiento y posibilidades de llegar a la élite del motociclismo”. De hecho, en la nota de prensa que se envió a los medios de comunicación, Galván sostenía que se decidió patrocinar a Cañero “por ser el único piloto jerezano que, hoy por hoy, participa en la FIM CEV Repsol”. Como contrapartida a esta ayuda, el piloto debía lucir la publicidad del Circuito de Jerez-Ángel Nieto en las siete pruebas del campeonato: Estoril, Ricardo Tormo (dos pruebas), Barcelona, Motorland Aragón, Jerez-Ángel Nieto y Albacete.

"¿Qué hace un técnico del Circuito pidiendo un informe de valoración cuando ya se había aprobado el inicio del procedimiento de contratación", se pregunta el padre del piloto

El padre del piloto no entiende “por qué un técnico del Circuito pide elaborar un informe de valoración del patrocinio estando ya aprobado por el consejo de administración el inicio del procedimiento de contratación. Han pasado cinco meses desde la aprobación y ahora me dicen que el informe es negativo y que sólo tendría que ser de 6.000 euros”.

Mientras tanto, “el chaval está desencantado y hecho polvo porque nos vemos obligados a abandonar un campeonato en el que si nos metimos fue porque nos dijeron que la ayuda se iba a aprobar. El mismo técnico que ha solicitado ese informe de valoración fue el que me animó a pedir una poliza de crédito personal para que el equipo pudiera disponer del dinero rápidamente y que luego se me reembolsaría. Menos mal que me la denegaron, si no estaríamos ahora totalmente arruinados”.

Cañero participó en las dos primeras carreras de la temporada celebradas en Estoril y Valencia y posteriormente tuvo que renunciar a correr en Le Mans porque el dinero no había llegado. “Tuve que remover cielo y tierra para conseguir la otra línea de ayuda de Diputación, 15.000 euros con los que el equipo nos dijo que podíamos correr tanto en Montmeló como ahora en Motorland. Hace unas semanas me dicen que a Aragón no podemos ir si no ha llegado el dinero del principal. Tenemos claro que aquí se acaba la temporada. Lo hemos intentado también con las empresas de la ciudad y ninguna. La única, el Hotel Casa Palacio María Luisa de Marisa C. de Azcárate, a la que estamos muy agradecidos”.