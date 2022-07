Fernando Alonso: "Otra vez cero puntos a este lado del garaje"

Frustrado y cariacontecido aparecía Fernando Alonso para hablar con los medios de comunicación tras la carrera al sprint del Gran Premio de Austria, que el español no pudo disputar debido a un problema en el Alpine. El doble campeón del mundo se quedaba con el coche parado antes de la vuelta de calentamiento, subido al caballete y con las mantas colocadas sobre sus gomas.

"No arrancó el coche, me quedé sin batería o algo porque estaba todo apagado. Intentamos arrancarlo con una batería externa, pero no funcionó, así que debe ser algo más. Un problema otra vez más en mi coche y seguramente otro fin de semana en el que me sentía ultra competitivo y del que nos vamos a ir con cero puntos en esta parte del garaje".

"Este año en general creo que es uno de mis mejores años a nivel de competitividad, me siento rápido, fuerte, pero no hemos tenido nada de suerte hasta ahora y hemos perdido no sé si cincuenta o sesenta puntos en lo que va de año".

El español saldrá penúltimo en la carrera larga del GP de Austria, sólo por delante de Valtteri Bottas, que tiene que cumplir unsa sanción.