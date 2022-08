Fernando Alonso ficha por Aston Martin

Arranca fuerte la semana tras el GP de Hungría. Fernando Alonso cambia de casa. Aston Martin ha anunciado este lunes que el asturiano, doble campeón del mundo de Fórmula Uno y que se se encuentra actualmente en las filas de Alpine, será uno de sus pilotos a partir de 2023 con un contrato de varios años en lugar de Vettel, que se retira.

En un comunicado, el equipo inglés reconoce que la "increíble experiencia de Fernando y su brillante ritmo y habilidad en carrera es una clara declaración de intenciones de una organización que se ha comprometido a desarrollar un equipo ganador de Fórmula 1".

Por su parte, Alonso se ha mostrado muy optimista respecto al futuro: "Este equipo está aplicando claramente la energía y el compromiso para ganar, y por lo tanto es uno de los más interesantes de la Fórmula Uno hoy en día. Conozco a Lawrence -Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin- y a Lance Stroll desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión de triunfar en la Fórmula Uno".

"He visto como el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con etiqueta ganadora, y soy consciente del enorme compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone pues nadie en la Fórmula Uno actual está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto con la victoria, y eso hace que sea una oportunidad realmente emocionante para mí", asegura el asturiano.

"Sigo teniendo el hambre y la ambición de luchar por estar al frente y quiero formar parte de una organización que está comprometida con el aprendizaje, el desarrollo y el éxito, si bien todos somos conscientes de que queda mucho por hacer para llegar y que debemos aplicar todas nuestras energías en el trabajo conjunto para encontrar el rendimiento". explica el doble campeón del mundo.

"La pasión y el deseo de rendir que he presenciado -insiste el piloto- me convencen de mantener mi disfrute y mi compromiso con este deporte. Tengo la intención de volver a ganar en este deporte y, por lo tanto, tengo que aprovechar las oportunidades que me parezcan adecuadas".

Mientras, el presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, reconoce en ese comunicado que conoce a Fernando Alonso y lo admira "desde hace muchos años y siempre he tenido claro que es un ganador comprometido como yo". "Me he propuesto reunir a las mejores personas y desarrollar los recursos y la organización adecuados para tener éxito en este deporte tan competitivo, y esos planes están tomando forma ahora en Silverstone, por eso parecía natural invitar a Fernando a formar parte del desarrollo de un equipo ganador, y en nuestras recientes conversaciones establecimos rápidamente que tenemos las mismas ambiciones y valores, y fue lógico y fácil confirmar nuestro deseo de trabajar junto", afirmó Stroll.

Alonso debutó en 2001 con Minardi y sus primeros éxitos le llegaron en Renault entre 2003 y 2006, cuando ganó sus dos títulos. Luego, recaló en McLaren en 2007 y volvió a Renault en 2008 y 2009. En 2010 desembarcó en Ferrari hasta 2015 y vuelta a McLaren hasta 2018. Tras dos temporadas fuera de la Fórmula 1, el año pasado regresó a la estructura de Renault, ahora con el nombre de Alpine.