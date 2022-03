Carlos Sainz: "Me ha tocado sufrir, no he tenido ritmo"

Carlos Sainz, segundo en la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 en la que se impuso su compañero de equipo Charles Leclerc, no estaba del todo contento por la segunda plaza y reconocía haber "sufrido durante todo el fin de semana, no he tenido ritmo y en ningún momento el año pasado sentí esto", dijo el madrileño.

Sí apuntó que tras el doblete "es un gran día para el equipo, para todo Ferrari y todos los tifosi empezar el Mundial con este gran resultado. Demuestra todo el esfuerzo que hemos hecho durante los últimos años, cabeza abajo, callados, trabajando y al final ha llegado la primera oportunidad de demostrar nuestro potencial y el equipo ha logrado un doblete que es muy importante para todo el equipo y para toda Italia. Le doy la enhorabuena al equipo, creo que es un día para celebrar".

Posteriormente, volvió a comentar que no se había sentido cómodo "y, aunque suene raro, ha sido el fin de semana más difícil desde que soy piloto de Ferrari. En ningún punto del año pasado tuve esa falta de ritmo que no he tenido hoy. No entiendo todavía cómo llevar el coche en carrera, cómo tratar bien los neumáticos. He sufrido durante toda la carrera, creo que se ha visto que casi iba mirando más hacia atrás, hacia Checo, que hacia delante, que es donde quería estar. Me ha tocado sufrir, hay que aprender, ver dónde están las dificultades que tengo con este coche para poder pelear por esa victoria que tanto queremos".

No se le veía exultante y se le preguntó por ello: "¿Se me ha visto serio? A ver, soy competitivo y a todo el mundo le gusta ganar y me hubiera gustado a mí pero es un día tan grande para el equipo que no es para estar serio sino un día para celebrarlo con todos. Yo me iré a la cama esta noche y estos tres días que quedan para Yeda pensando dónde puedo encontrar esas dos o tres décimas que me han faltado para estar en la lucha por la victoria, estoy convencido de que las terminaré encontrando".