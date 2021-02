El GM Fuel VRC Team jerezano estará en el Europeo de Moto2 del FIM CEV Repsol

Jerez va a contar en este 2021 con un equipo dentro del FIM CEV Repsol, el campeonato del mundo oficioso de motociclismo, donde los pilotos jóvenes más talentosos se forjan para dar el salto al Mundial de MotoGP. La iniciativa, en un año especialmente difícil por la pandemia mundial del coronavirus, parte de la estructura del GM Fuel VRC Team que capitanea Juan Velarde, que cuenta con una dilatada experiencia en el mundo del motociclismo. No en vano, ya tuvo entre los años 2008 y 2013 un equipo con el ahora mundialista Álex Medina como piloto de referencia. ¿Quién dijo miedo?

Después de un parón de cinco años, Velarde volvió a emprender la aventura en 2019 y la pasada temporada su escuadra participó en el Campeonato de España de Superbike en las categorías de PreMoto3 y Open 600. El bornense José Luis Armario, un chaval de 14 años con bastante futuro y que acaba de renovar, terminó el campeonato en la octava posición con una BEON; mientras que el onubense Paquito Gómez Requena finalizó el certamen de Open 600 en una meritoria quinta plaza a lomos de una Yamaha R6.

Tras contar de nuevo con el apoyo de su principal patrocinador -GM Fuel es líder nacional independiente en el abastecimiento de gasolina y gasoil-, Juan Velarde se ha marcado una meta más ambiciosa y además de seguir participando en el ESBK, se le ha abierto la posibilidad de dar el salto al FIM CEV Repsol para hacer el Campeonato de Europa de Moto2.

Para el Europeo, el GM Fuel VRC Team está en proceso de selección de pilotos y tiene previsto correr a la vez con una Suter y una Kalex. “Nos gustaría que fuesen dos Kalex, porque son las motos que mejor van y son más atractivas para los pilotos que lo tienen más claro, pero con el apoyo que tenemos de Suter queremos intentar que funcione la moto, que es buena para un piloto que empieza y que quiera desarrollarla. Es un reto”, afirma Velarde.

Y en cuanto a los pilotos, “tenemos muchos frentes abiertos, un piloto neozelandés, un austríaco, dos británicos, un alemán… Es cuestión de llegar primero a un acuerdo y que prueben las motos. Contamos con muy buenos patrocinadores y eso hace que el piloto tenga que aportar una cantidad inferior de su bolsillo. Intentamos buscar un compromiso para que el piloto aporte una cantidad que no sea demasiado alta”.

En esa tesitura se encuentra ahora Paquito Gómez. El equipo está negociando con el Ayuntamiento onubense y con un patrocinador para cubrir el presupuesto que tiene que aportar para poder hacer de nuevo el Nacional de Open 600.

Mientras que para el Campeonato de España de Supersport el equipo seguirá contando con la Yamaha R6, para PreMoto3 y Moto4 está sobre la mesa seguir con BEON o dar el salto a Mir Racing, una marca alicantina que ya es campeona de España y que cedería al VRC dos motos para hacer el certamen. “Queremos que José Luis la pruebe y después decidiremos si nos quedamos con BEON o nos marchamos con Mir”.

En principio, las condiciones de la firma alicantina son mejores, ya que el equipo contaría con soporte de fábrica y cualquier pieza nueva se suministraría de inmediato, pero todo va a depender de las sensaciones que transmita el piloto en un test que se lleva a cabo este fin de semana en el circuito de Almería, donde también rodará el malagueño de 12 años Pablo Olivares, campeón de España de MiniGP, y que probará una Moto4 y una PreMoto3 para terminar de decidir en qué categoría corre esta temporada en la estructura del equipo jerezano.

Pilotos de Jerez

En temporadas anteriores, el VRC Team tuvo a los pilotos jerezanos Fau Cañero y Fernando Luque, que no pudieron acabar la temporada por cuestiones económicas. “Lo ideal es que tuviéramos pilotos de la ciudad, pero es que esto es muy complicado. El equipo cubre una parte del presupuesto y el piloto, con sus patrocinadores, tiene que poner el resto y ese es el problema, y aunque muchas veces la aportación es ridícula comparando con el total, muchas familias no se lo pueden permitir. Muchas veces los padres se meten en situaciones que no van a poder abarcar. Te metes el primer año, pero es el año en el que tu hijo va a empezar a conocer un poco de qué va esto. Te buscas la vida un segundo año, pero para el tercero ya no te ayuda nadie. Si al final no tienes ni un 10 por ciento del presupuesto es imposible, la realidad se impone”, señala Velarde.