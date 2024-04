García-Pelayo: "Jerez ha roto todos los récords"

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, y Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, han valorado el Gran Premio de España de MotoGP que se ha disputado este fin de semana en el Circuito de Jerez. La alcaldesa ha comentado que se han batido "todos los récords y roto todas las barreras" con unas cifras espectaculares y, una vez más, ha explicado que Jerez "no renuncia" a la Fórmula 1, aunque ha reconocido que el 'feed' es muy alto y que se trata de un objetivo a largo plazo.

"Ha sido un Gran Premio espectacular", ha señalado García-Pelayo en una improvisada rueda de prensa. "Un éxito de asistencia de público para el Circuito y para la ciudad. En el año 2023, según los datos que nos facilita Dorna, acudieron los tres días de Gran Premio 163.479 personas y este año han sido296.741, es decir, estamos hablando que hemos roto cualquier barrera y cualquier récord, me decían que desde hace 25 años no había un éxito similar. Han sido casi 140.000 personas más en estos tres días que el año pasado. Jerez ha sido la primera en el podio compartiendo con Marc Márquez".

"Jerez ha demostrado -añadía- que es capaz de organizar cualquier evento y de romper cualquier barrera y eso es positivo. La confianza que hemos generado con la organización de este Gran Premio ha posibilitado que la FIM haya confiado en Jerez para que se celebren las primeras olimpíadas del motor a nivel intercontinental, así que este mismo año vamos a tener equipos de los seis continentes del mundo compitiendo y eso dice mucho de nuestra ciudad".

Con respecto a si la FIM ha puesto nueva tarea al Circuito -estos dos últimos años se ha actuado en varias curvas para mejorar la seguridad de los pilotos- ha dicho que "he estado con el presidente de la Federación y por ahora lo único que nos traslada la FIM son buenas noticias. Queremos hacer más cosas en Jerez. No nos ha puesto deberes. Nos planteó la organización de los Juegos Intercontinentales de Motociclismo y cuando hace eso es porque el Circuito de Jerez está a punto para organizar estos eventos. Veo positivo que se nos exija seguridad siempre, hay que cumplir con lo que nos plantean y el Circuito cumple con las exigencias", apuntó.

Fórmula 1

También se le preguntó por la posible vuelta de la Fórmula 1 a Jerez y contestó: "Lo dije desde el primer momento y antes de ser alcaldesa: creo que Jerez no puede renunciar nunca a la Fórmula 1. Yo es que no digo que no a nada que pueda venir para Jerez, sobre todo cuando las propuestas vienen de parte de federaciones o instituciones de peso. No renunciamos, pero hay que tener los pies en la tierra y el feed (canon) que tiene la Fórmula 1 es muy alto. Hay que lanzar un mensaje positivo y es que Jerez no lo descarta. Hay objetivos a corto plazo y otros a más largo, pero lo que hay que hacer es trabajar y no rendirse y pelear por todo lo bueno para la ciudad y evidentemente la Fórmula 1 lo es".

Por su parte, Antonio Sanz comentaba que "ha sido un rotundo éxito deportivo, hemos disfrutado de unas carreras apasionantes y vibrantes. Ha sido también un gran éxito de organización, Jerez y Andalucía son marca y garantía de éxito, es un orgullo participar en este evento. Jerez ha dado una imagen ejemplar ante el mundo y los que somos jerezanos nos sentimos orgullosos que nunca de ver a Jerez trasladando la gran capacidad de organización de grandes eventos. Estas cosas no son nada fáciles, son muchos meses de trabajo y hay que darle la enhorabuena a todos los que lo han hecho posible".