El ser humano se propuso llegar a la luna y lo consiguió en 1969. No contento con ello, ahora se ha fijado como meta conquistar Marte y, a base de ciencia y tesón, seguro que acaba poniendo los pies en el planeta naranja. Para no demorar en exceso tan ambiciosa odisea, los científicos deberían recurrir a Marc Márquez, meteoro y genial especialista en 'vuelos siderales', que dentro de dos semanas en Tailandia se proclamará por octava vez campeón mundial de motociclismo, cuatro carreras antes de que finalice la temporada 2019 de MotoGP. Más rápido, imposible. Gracias a una incontestable victoria en el trazado aragonés de Motorland, el 'galáctico' piloto español tiene sentenciado el Campeonato, bastándole con lograr dos puntos más que su único rival (Dovizioso) en la próxima prueba de Buriram (6 de octubre), para lograr la sexta corona de la categoría reina, con la que pondrá al planeta tierra a sus pies.

En honor a la verdad, la superioridad demostrada por Márquez y su Honda en el circuito de Alcañiz resultó casi insultante para el resto de pilotos de MotoGP. Prácticamente no le vieron el pelo desde la salida, sacando 4,8 segundos de ventaja al único rival que pugna con él por el título, Andrea Dovizioso (Ducati), que fue segundo seguido de Jack Miller (Ducati), mientras que su compañero en el equipo Repsol Honda, Jorge Lorenzo, cruzó la meta en el puesto 20 casi un minuto más tarde. Sin comentarios.

Mejor quedarnos con las impecables declaraciones que realizó el piloto catalán al término de la carrera: "Parece fácil, pero hemos trabajado muchísimo, nos caímos el viernes y Dovizioso nunca se rinde. Ha salido un fin de semana perfecto, quitando aquella caída que tuvimos, pero eso me ayudó muchísimo a elegir el neumático medio delantero. Quizá todo tiene un por qué, y la estrategia para la carrera ha salido tal cual la habíamos hablado. Siempre se piensa en la ideal y luego se puede complicar un poco, pero tenía muy claro que debía tirar fuerte en las tres primeras vueltas. Así te evitas problemas de que te sigan y vean por dónde vas. Ha sido la mejor manera de abrir distancia". Y tanta que abrió, casi la misma que nos separa de Marte. Y si no, que se lo pregunten a Fabio Quartararo (Yamaha), que si en Misano peleó con Marc Márquez por la victoria, en esta prueba de Motorland acabó quinto tras Maverick Viñales a casi nueve segundos del español ganador.

Tras 8 victorias, 13 podios y 9 ‘poles’ afirma: "Parece fácil, pero hemos trabajado muchísimo"

Con ocho triunfos, trece podios, nueve 'poles', e idéntica cifra de vueltas rápidas en 14 carreras disputadas este 2019, Márquez va camino de igualar el récord logrado por Rossi en 2005, cuando el italiano logró su quinto título de la categoría reina (tiene 7 en total) sin afectarle lo que ocurriese en las cuatro últimas pruebas del Mundial. En este caso, Marc alcanzará el sexto en la máxima cilindrada, que une a los de 125 y Moto2, quedándose ya a sólo una corona de las que ostenta el genio italiano.

Para lograr ese objetivo y ser campeón dentro de dos semanas, el piloto español debe hacer unas cuentas muy sencillas, que a la vista de los 98 puntos que ahora tiene de ventaja, él mismo desveló ayer: "Tengo que sacar dos puntos a Dovi, lo que significa quedar por delante de él. Yo prefiero ganar en Tailandia porque es donde tengo el primer 'matchball', pero iré con el mismo objetivo. Tengo el margen suficiente para darme el lujo de plantearme el fin de semana como otro cualquiera, y es lo que voy a hacer. Afrontar un fin de semana cualquiera es, de entrada, pensar en la victoria. Luego los rivales nos pondrán en el sitio".

Los impresionantes resultados que Marc Márquez sigue cosechando en su fulgurante carrera, abruman a toda la competencia, hasta el punto que lo único que se juegan ya es prestigio y el título honorífico de subcampeón, que dada la superioridad del español, vale también su peso en oro para Andrea Dovizioso. "Con Marc combates contra un animal", ha llegado a declarar el piloto italiano en Aragón, añadiendo que "nadie está logrando ganarle. Él y Honda han mejorado mucho respecto al año pasado". En este sentido, Márquez considera que la superioridad se debe a que han "hecho el trabajo de la mejor manera posible y a que los rivales han fallado. Tú puedes hacer un campeonato muy, muy bueno, pero si hay un rival que también lo hace se te complica todo más. Este año los rivales han fallado más que nunca. Dovizioso, además, ha tenido mala suerte, porque ha tenido dos ceros sin ser su culpa, pero no ha sido tan constante en el podio como la temporada pasada".

Es evidente que Marc Márquez se encuentra ya casi en la alfombra roja, a punto de abrazar en Tailandia la octava corona de campeón mundial, sexta de MotoGP, pero no ha sido, ni mucho menos, un camino de rosas. No hay que olvidar que los médicos no esperaban que se recuperase hasta el mes de junio de la intervención de hombro izquierdo a la que le sometieron a finales de 2018, pero aún así este largo e intenso año ha vuelto a pelear sin descanso, a la vez que ha madurado muchísimo para evitar esas caídas que tan famoso le han hecho (único) al intentar evitarlas. El piloto de Cervera ha seguido peleándose en 2019 con una moto que en muchos aspectos resulta casi diabólica, sólo él es capaz de sacarle partido, de ponerla al límite, de flirtear una y otra vez con los límites de la física, poniendo siempre una sonrisa. Como él no hay otro igual, ha inventado una forma de ir en moto que, de momento, es inimitable.

Con sólo 26 años de edad, Marc Márquez atesora un palmarés tan excepcional y abultado que a nadie extrañaría verle superar los 15 títulos mundiales del laureado Giacomo Agostini. Por el momento, el piloto español continua con su ritmo meteórico superando récords de otras míticas figuras, dando esos pasos firmes que se marcaba también Neil Armstrong, primer hombre que puso un pie en la luna y afirmó al volver a la Tierra que "en la vida hay que aceptar un porcentaje de riesgo dependiendo de lo que vayas a conseguir". En ese y otros sentidos, Marc es sin duda el mejor astronauta de este planeta, que por octava vez va a rendirse a sus pies…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez