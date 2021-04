Pedro Acosta, líder del Mundial de Moto3 con apenas 16 años y dos victorias ya en el saco, ha recibido elogios y consejos a partes iguales de los pilotos de MotoGP a los que ha acompañado en la rueda de prensa con la que se da inicio al Gran Premio de España de Motociclismo.

Campeones como Marc Márquez, Joan Mir o los aspirantes Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia y Franco Mordidelli han coincidido en alabar el talento del de Mazarrón, al tiempo que han advertido de que no hay que sobreexponerlo ni cargarle excesivamente de presión.

"En primer lugar, yo no tuve el mismo arranque que él, nunca gané el campeonato de Moto3, pero lo más importante es que tiene 16 años, mucho talento y es muy rápido. Lo que tiene que hacer es disfrutar y ser él mismo. Es normal que los medios de comunicación se interesen por él, yo cometí el error de dejarme ganar por la presión y eso lo tiene que evitar. Si acaba en el top 5 ya es bueno", señalaba Quartararo al respecto.

Fabio Quartararo "Es joven y muy rápido, tiene que disfrutar. Yo cometí el error de dejarme vencer por la presión y eso tiene que evitarlo"

Pecco Bagnaia afirmaba estar realmente "impresionado" con el murciano, quien no está de acuerdo en que diera el salto directamente a MotoGP sin pasar por Moto2: "Es uno de los rookies que más me ha impresionado, pero lo mejor para llegar a MotoGP es hacer dos años en cada categoría, recabar experiencia y que no le pongan mucha presión. Hemos visto casos de pilotos que han perdido la línea de trabajo por eso".

Quien se salió un poco del guión fue Morbidelli. El del Petronas afirmó: "Debe mantener los pies sobre la tierra, pero tiene algo distinto, yo no había visto algo así y llevo viendo carreras desde pequeñito. Tiene 16 años pero no lo parece, aparenta ser un tipo muy concentrado y no está aquí para andarse sobre las ramas. Si él siente que tiene que dar el paso (a MotoGP) depende de él. No estoy diciendo que sea el año que viene, pero sí cuando lo sienta".

Franco Morbidelli "Tiene algo distinto, yo no había visto algo así nunca, tiene 16 años pero no lo aparenta y no está aquí para andarse por las ramas. ¿Dar el salto a MotoGP? Depende de él".

"Si tuviera que darle un consejo", apunta Joan Mir, "dos años por categoría es lo más inteligente y no pensar demasiado. Está en su cuarta carrera y le pueden ocurrir muchas cosas, pies sobre la tierra y seguir aprendiendo. La experiencia es más difícil de obtener porque se forja a golpe de carreras y sucediéndote cosas".

Por último, Marc Márquez, con quien ya se lo compara, señalaba que "ya sabéis mi filosofía, ir paso a paso conociendo cada categoría y pasar a la siguiente cuando sientas que se te queda pequeña. Dejémosle que pilote, que disfrute...". Y advirtió: "Todos hemos visto cómo se ha quemado a muchos a pilotos ejerciendo demasiada presión cuando no era lo más conveniente. Pedro es talentoso, rápido, estar aquí con 16 años es difícil de controlar para él porque es demasiada presión".

Marc Márquez "Todos hemos visto cómo se ha quemado a muchos a pilotos ejerciendo demasiada presión cuando no era lo más conveniente. Le he dicho que se olvide de todo y que disfrute"

Antes de la comparecencia ante los medios ambos pilotos charlaron: "Le he dicho que se olvide de todo, que no tenga presión y que disfrute del momento. Es el consejo que le he dado, ya tendrá tiempo de afrontar más presión. Le doy mi enhorabuena, creo que va a llegar muy pronto el momento que esté compitiendo con nosotros", manifestó Marc.