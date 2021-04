Marc Márquez ha sido el primero en llegar a la sala de prensa del Circuito de Jerez. El de Cervera tiene ganas de Gran Premio de España y estuvo departiendo unos minutos con Pedro Acosta, el jovencísimo talento de 16 años murciano que está sorprendiendo a propios y extraños liderando el Mundial de Moto3 a las primeras de cambio.

El piloto del Repsol Honda Team llega a Jerez un año después de la terrible caída que la ha tenido fuera de los circuitos nueve meses y con una condición física "similar" a la de hace dos semanas en Portimao. "Mi objetivo es ser más estable en un circuito donde guardo buenos y malos recuerdos, pero más buenos que malos. No nos marcamos ningún objetivo claro, sólo rodar, el límite lo tengo yo, no está en la moto", aclaraba.

Marc advirtió que "necesito hacer kilómetros, estoy en mi pretemporada", adelantándose a aquellos que piensan que tras su séptimo puesto en Portugal está obligado ahora a dar un nuevo paso adelante: "He entrenado un poco en el gimnasio y algo de ciclismo, pero tomándolo con calma porque el cuerpo me pedía relax. Estoy tomando aún muchos antibióticos, es duro sentirse así a los 28 años porque todavía soy joven, pero cuando me los retiren irá mejor. Volví a ver la carrera y mi posición no fue la correcta, sobre todo las curvas a derecha me costaron. He aprendido durante este período que tienes que cuidar tu cuerpo, hay que priorizarlo por encima de las carreras y antes era al revés".

El líder es Fabio Quartararo y el francés es quien tiene que llevar el peso de la presión. Ganó el GP de España y el de Andalucía en 2020 y suma dos triunfos consecutivos esta temporada. Es el rival a batir. Al 'Diablo' además le "encanta este circuito, me siento muy bien sobre la moto y dentro del equipo y queremos trabajar de la misma manera que venimos haciendo desde Qatar sin pararnos a pensar que el año pasado ganamos dos veces aquí. Nos vamos a centrar en la carrera del domingo".

A nivel mental, reconoce que es más fuerte: "Tengo más experiencia. La temporada 2020 me ha ayudado muchísimo. En 2019 todo iba como la seda, muchos podios, poles... y 2020 tuvo altibajos, comenzando muy bien y luego teniendo problemas de motor y electrónica y el final fue un desastre total. Creo que ahora mantengo más la calma y me comunico mejor con el equipo, todo está funcionando bien y creemos que estamos en la dirección correcta".

Pecco Bagnaia tiene la difícil misión de ser el segundo piloto de Ducati que gane en Jerez y el primero desde el triunfo en 2006 de Capirossi. El italiano, segundo en el Mundial, explica que ha cambiado su estilo de pilotaje para aprovechar mejor tanto la aceleración y velocidad punta de la Desmosedici como su entrada en las frenadas: "Me siento muy bien con la moto, con el equipo, el año pasado conseguí ser competitivo, sobre todo en la segunda carrera aquí, pero tuvimos mala suerte y falló el motor. Creo que puede ser un fin de semana bueno y aspiramos al top 3. En Qatar aprendí que tengo que gestionar mejor los neumáticos y en Portimao tenía confianza en la moto. Si empujas, la moto gira bien, es algo que funciona en nuestro caso".

Por su parte, el actual campeón, Joan Mir, llega de tapado aunque las Suzuki van bien en los trazados revirados como el de Jerez, en lo que confía el mallorquín para escalar posiciones: "La temporada pasada tuve un arranque complicado, probablemente el calor nos puso aquí en dificultades, pero parece que este año las temperaturas van a ser más bajas y será positivo para nosotros. Todos conocemos muy bien el circuito y será complicado marcar la diferencia. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y el objetivo es estar luchando por los puestos de podio. Daremos el máximo".

Franco Morbidelli también fue uno de los pilotos que marcharon fuerte el pasado año en Jerez, aunque el infortunio se cebó con el del Petronas, que tiene este año como nuevo compañero a Valentino Rossi. "Aquí tenemos mucha confianza, el año pasado nos quedamos cerca del podio en las dos carreras, pero desafortunadamente por dos razones distintas no lo conseguimos. Vamos a ver este fin de semana cómo se nos da después de la inercia que traemos de Portimao".

Por último, Pedro Acosta, líder de Moto3 a sus 16 años, también acudió a la rueda de prensa de pilotos. Algo "nervioso" al estar entre tanto 'pata negra', el de Mazarrón sorprendió diciendo que su ídolo es "Kevin Schwantz, al que he podido seguir por vídeos, era espectáculo puro", afirmaba.

El piloto del Red Bull KTM Ajo confesaba que "me siento increíble. Después de una buena pretemporada sabíamos que podíamos conseguir algún buen resultado, pero nadie pensaba en lograr victorias. Lo que tenemos que hacer es continuar disfrutando y ser capaces de mantener la cabeza fría en todo momento. Estoy viviendo un sueño, no piensas que puedas debutar en el campeonato y cosechar dos victorias. El equipo está trabajando muy bien y lo más importante es seguir disfrutando de todas las carreras que quedan por delante".