Honda toca fondo en MotoGP

Con Marc Márquez fuera del Mundial de Motociclismo, Honda está agudizando su hundimiento. Lo sucedido en este último Gran Premio de Alemania, en el que ninguno de sus cuatro pilotos logró puntuar, supone el peor resultado de la todopoderosa marca japonesa en toda la historia de MotoGP, categoría que comenzó su andadura en 2002 y en la que éste gigante industrial acapara el mayor número de éxitos de estas dos décadas, con 10 títulos y 156 victorias en grandes premios. Hasta llegar al domingo 19 de junio en que no han logrado ni un punto.

Desde el año 2010 y hasta 2021, Honda se ha mostrado imbatible en el circuito alemán de Sachsenring, pero este pasado Gran Premio ninguna de sus cuatro motos oficiales logró acabar entre los 15 primeros clasificados. Bradl, sustituto de Márquez, acabó el 16º, Pol Espargaró se retiró dolorido por una caída sufrida el viernes, Nakagami se fue al suelo también y Álex Márquez abandonó por avería. Un auténtico desastre que evidencia una aguda crisis, pues este trazado era coto privado para el fabricante nipón, mostrándose sus monturas intratables desde ese 2010. Primero con tres victorias consecutivas de Dani Pedrosa y, a partir de 2013, ídem de ídem con Marc Márquez. Nadie tosía a la marca del ala dorada. Pero ahora, con el octacampeón ausente, Quartararo y su Yamaha han acabado con esa hegemonía.

El periodista y escritor Jesús Benítez ha comentado sobre estas circunstancias que "lo peor de todo no es ese hecho estadístico, que también, sino la palpable decadencia sobrevenida desde 2020, a raíz de los continuos infortunios sufridos por Marc Márquez, con incierta solución de futuro a la vista. HRC ha basado su estrategia técnica y deportiva en las cualidades sobrenaturales del mejor piloto conocido en la historia de este deporte. Con él fuera de juego y con sus motos lejos de ser competitivas, Honda está obligada a cambios radicales si quiere volver por sus fueros".

Los números hablan por sí solos: Honda ha estado 40 años puntuando sin cesar en la clase reina del Mundial de Motociclismo, pero ahora han cosechado un cero absoluto. Son 633 carreras y 14.651 días los transcurridos desde la última vez que esta multinacional japonesa no puntuaba en un Gran Premio, concretamente desde el GP de Francia de 1982 disputado en Nogaro, donde la escudería se negó a participar por problemas de seguridad del trazado.

Es evidente por tanto que Honda Racing Corporation (HRC) está viviendo la peor crisis de su historia. Los fichajes de Lorenzo, Álex Márquez y Pol Espargaró, hechos tras la retirada de Dani Pedrosa en 2018, no han funcionado. Las estadísticas son elocuentes: la marca nipona es sexta y última en la general de constructores del Campeonato del Mundo, con 81 puntos, a 12 de Suzuki, que sólo tiene dos monturas y va a dejar el Mundial este año. En equipos, el Repsol Honda es octavo a nada menos que 97 puntos del Monster Yamaha. Y en la tabla de pilotos, su mejor representante es Marc Márquez, 12º, estando de baja indefinida por una cuarta intervención quirúrgica en su maltrecho húmero derecho, que se lesionó de gravedad en julio de 2020 y, desde ese año, él y Honda no terminan de levantar cabeza.

Sin estar asegurado que Márquez vuelva a competir, aunque ese es el objetivo, se habla últimamente de la salida de Espargaró y un posible fichaje al campeón Joan Mir, que este domingo comentaba en Alemania: "Ya tenemos dentro de nuestro equipo Suzuki un berenjenal importante. Estamos intentando aguantar y sobrevivir como podemos. No me estoy fijando en el problema que hay en Honda; nosotros no es que estemos pletóricos tampoco. Desde luego, no están teniendo un momento fácil a parte viniendo de una fábrica como es Honda, seguramente lo están pasando mal". Lo dicho, una crisis de campeonato…