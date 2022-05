Horarios y dónde ver en televisión el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Regresa la acción en el Mundial de Fórmula 1 tras una semana de descanso para los pilotos del campeonato después de la prueba celebrada en el circuito de Imola en la que Max Verstappen recortó distancias con el líder del certamen, el monegasco Charles Leclerc.

El 'gran circo' da el salto a América para celebrar la quinta prueba puntuable del Mundial en el circuito estadounidense de Miami, un trazado que es novedad en el campeonato. Ubicada en el complejo Hard Rock Stadium en Miami Gardens, hogar de la famosa franquicia de los Miami Dolphins de la NFL, la pista es la culminación de un proceso de desarrollo que simuló no menos de 36 diseños diferentes antes de decidirse por un trazado de 19 curvas, de aspecto urbano similar al de Albert Park en Melbourne.

La pista de 5.412 metros cuenta con 19 curvas, tres rectas, tres zonas DRS y una velocidad máxima estimada de 320 km/h. También hay cambios de rasante, el principal se encuentra entre las curvas 13 y 16, con la pista dirigiéndose sobre una rampa de salida y bajo varios pasos elevados a través de un terreno irregular. Mientras tanto, la chicane de la curva 14-15 tiene un enfoque cuesta arriba, con una cresta en el medio, y luego desciende en la salida.

