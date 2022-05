Joan Mir: "La decisión de Suzuki es un batacazo, no lo esperábamos"

El español Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, ha calificado como "batacazo" la decisión de Suzuki de abandonar el campeonato del mundo de motociclismo al final de la temporada 2022 y desveló que al principio se lo comunicaron a los pilotos y después se realizó una reunión con el equipo.

"Es de estas cosas que no sospechas, para nada y ni el director del equipo sabía esto, porque de lo contrario no estaría negociando con el piloto. Es muy fuerte, muy fuerte, y en la gestión que se haya podido hacer de la noticia no quiero entrar", reconoció Mir que aseguró que su equipo "tampoco lo esperaba".

"Es muy fuerte y, además, hablamos de un equipo modélico. Si empiezas este proyecto en 2015 y ves que cada año estás ahí, pero que no acabas de llegar… pero es que no es el caso pues fuimos campeones hace dos años y estamos en disposición de luchar por el Mundial cada año y creo que se ha dado una imagen de Suzuki ejemplar, bestial, de unión, de resultados".

Joan Mir insiste en que "yo no lo entiendo, no, no, no. Para tomar esta decisión ha tenido que pasar algo gordo, porque no es una decisión que se tome porque no haya resultados ya que los hay, no ha pasado nada y se ha hecho todo de manera ejemplar. Debe ser algo grande lo que les ha pasado y les ha llevado a tomar esta decisión".

En cuanto a su futuro, Joan Mir reconoce que "leo la prensa y los rumores sobre Honda y eso de que me veo de compañero de Marc. A ver, pregunta a cualquier piloto del 'paddock' si le gustaría ser compañero de un tío que ha ganado ocho mundiales y que seguramente es el mejor de la historia y todos dirán que quieren ser su compañero de equipo". "Lo que se puede aprender de un tío como Marc es muy bestia. Aparte de esto, Paco (su representante) tiene trabajo…", recalcó Joan Mir, que aseguró tener la decisión de renovar por Suzuki ya tomada, pero reconoció haber tenido una oferta de Honda "pero no era la opción de ir al equipo oficial".