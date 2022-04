Jorge Lorenzo también se pasa a las cuatro ruedas

Valentino Rossi y Dani Pedrosa no son los únicos expilotos de MotoGP que se han pasado a los coches este año. Jorge Lorenzo se ha unido a ellos. Este lunes hizo público un acuerdo con el Q8 Hi Perform para competir este año en la Porsche Carrera Cup Italia, un campeonato monomarca que tiene como protagonista al nuevo 911 GT3 Cup y que llevará al pentacampeón mundial de motociclismo a disputar un total de seis carreras entre mayo y octubre.

Lorenzo ya tuvo la oportunidad de compartir una jornada de test oficial en noviembre del año pasado, en la pista de Franciacorta, una jornada de pruebas celebrada a puerta cerrada en la que Jorge mantuvo su primera de contacto con el coche que conducirá este 2022.

Lorenzo inicia esta nueva faceta como piloto de cuatro ruedas con mucha ambición y hambre de victorias. "Comienza una nueva y estimulante etapa de mi vida", dijo Lorenzo durante la presentación del Porsche 911 GT3 (992) que conducirá este año. "Muchas gracias al equipo Q8 Hi Perform por darme la bienvenida y elegirme como piloto oficial, no veo la hora de empezar y demostrar mi valía al volante. Tenemos un equipo fuerte, unido y ambicioso. Ronda tras ronda, nuestro objetivo siempre debe ser crecer y ganar tantas carreras como sea posible".

Gherardo Bisi, director de márketing de Q8, no ocultó su alegría por su fichaje estrella: "La victoria de la última edición demostró que somos un equipo que tiene lo necesario para competir y ganar. Soy un fanático del motor y siempre he seguido MotoGP y sus pilotos, una mezcla de talento, concentración y competitividad. Jorge refleja al profesional que buscábamos, llevaba tiempo en nuestro radar. Lo elegimos convencidos de que puede alcanzar excelentes metas incluso sobre cuatro ruedas".

El estreno de Jorge Lorenzo como nuevo piloto Porsche se producirá dentro de un mes en el Circuito de Imola (7-8 de mayo), sede de la primera ronda de la Porsche Carrera Cup Italia. Antes, el de 13 abril, Monza acogerá un test oficial al que acudirán todos los participantes de la copa, entre ellos el #99.

La temporada seguirá adelante en algunas pistas conocidas para Jorge como las de Misano (4-5 de junio) y Mugello (16-17 de julio), y otras totalmente nuevas para él como son Vallelunga (17-18 de septiembre), Franciacorta (1-2 de octubre) y por último Monza, la cita que pondrá el broche de oro a la temporada el fin de semana del 8 y 9 de octubre.

“A new and exciting stage of my life begins. I want to thank the Q8 Hi Perform team for welcoming me and choosing me as an official driver for the Porsche Carrera Cup Italy. I am eager to get involved and prove that I can also be competitive on four wheels." pic.twitter.com/dMfOju9Hmu