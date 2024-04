Jorge Martín: “Estoy en el meollo para la victoria”

Jorge Martín defiende liderato en Jerez. El piloto madrileño ha bailado hoy su Ducati al ritmo de los más rápidos en unos entrenamientos de viernes en los que ha ido de menos a más y ha mostrado un ritmo capaz de aguantar entre los mejores en Jerez. De hecho, ha logrado el cuarto mejor tiempo, por detrás de Pecco (otra Ducati), Maverick y Márquez (Ducati 23).

“Hemos empezado con el pie izquierdo porque con la goma de atrás no me encontraba nada cómodo. Y, poco a poco, durante la mañana, ya hemos ido resolviendo. Y aunque no me gusta mucho cambiar la moto, hemos variado todo y me he encontrado bien”, reconoce.

En una jornada de tomar datos y hacer probaturas, el líder de MotoGP se ha ido viendo más cómodo, llegando incluso a hacer ensayos de cara a la carrera al sprint. ”He hecho una buena vuelta, mi marca personal, por así decirlo, y, luego, en el segundo intento, venía mejorando, pero me he encontrado banderas amarillas, así que no he podido mejorar. Pero estoy en el meollo para la victoria, mantengo esa constancia en la que estoy trabajando, así que estoy contento con eso".

En cuanto a las vibraciones que ha sintiendo en lo que llevamos de Mundial en la rueda trasera, Martinator reconoce sentirse "mucho mejor. Por eso, precisamente he hecho la tanda larga, para intentar llevar a régimen las ruedas en cuanto a temperaturas. Y he visto que no tenía problemas, así que toco madera. Esperemos que mañana siga así”. “Aquí, de momento, nos hemos salvado y podemos exprimir más”, destaca.

Y todo de cara a la primera prueba de fuego en Jerez, la carrera al sprint: "Últimamente, en MotoGP es súper importante el sábado. Quizá, aquí en Jerez mucho más, pero estoy trabajando bastante para poder adelantar y poder defenderme también, en cuanto a si estoy delante. Será muy importante para las carreras".