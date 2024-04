Viñales: “Marc Márquez y Bagnaia son los favoritos a luchar por la victoria”

Maverick Viñales estuvo a punto de dar la campanada este viernes en los entrenamientos de MotoGP del GP de España. El de Aprilia batió el récord del circuito de Jerez a falta de 10 minutos para acabar los entrenamientos de la tarde, pero a última hora Pecco Bagnaia mejoró el tiempo y retuvo la mejor marca.

Aún así, y a pesar de una caída, el piloto logró el segundo mejor tiempo y el pase directo a la Q2 tras completar una sesión en la que mostró un ritmo espectacular que le coloca directamente entre los favoritos a luchar por la victoria.

"Ha sido un día importante para mi, obviamente en Jerez queremos hacerlo bien. Históricamente este circuito no ha sido de los mejores para mi, pero me encuentro en el sitio con la moto, todo sale, no hay secretos. Me veo con margen y tengo muchísimas ganas de que llegue mañana y ponerme más al límite”, destaca.

“El ritmo ha sido bueno”

Todo esto le lleva a Maverick a subirse al carro de favoritos y sumar su segunda victoria consecutiva en el Mundial: “El ritmo ha sido muy bueno, mejorable un poco, pero creo que somos dos o tres pilotos que marcamos un poco la diferencia. El problema es que en la Práctica, unos empiezan con el (neumático) medio, otros con el blando, y es un poco difícil entenderlo desde fuera, pero cuando coges los papeles lo ves rápido".

¿Y quiénes son estos pilotos? "Son Marc Márquez, que está muy fuerte, y Pecco Bagnaia, que está fuerte. En mi opinión los dos van a ser también candidatos a la primera línea de la parrilla y para luchar por la victoria".

Caída sin importancia

Muy con la flecha hacia arriba, Viñales llegó incluso a superar su mejor tiempo en Jerez después de una caída que no le restó confianza: "Ha sido encima del piano, iba lento para entrar a boxes pero me he tumbado un poco encima de la pintura para ver si patinaba y, efectivamente, he podido comprobar que sí patinaba, pero ha sido muy lento".

En cuanto al plan a seguir durante este viernes, el de Aprilia confiesa que se había centrado en la carrera del domingo. "Hemos trabajado mucho con la goma media, pensando en la carrera larga del domingo, también hemos recabado muchos datos con el blando con los otros pilotos de la marca. Creo que para el domingo el neumático de la carrera es el medio y para la sprint el blando".