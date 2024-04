Marc: “Lo importante es estar en el grupo de los cinco primeros”

Marc Márquez ha sido uno de los pilotos más rápidos en este inicio del GP de España que ha arrancado hoy en Jerez y su nombre ya suena en las quinielas para el fin de semana. El piloto de Gresini ha comenzado la mañana de este viernes como el segundo piloto más rápido, solo por detrás de su hermano, Álex Márquez. Por la tarde, Márquez ha sido tercero, consiguiendo el pase directo a la Q2 y dejando muy buenas sensaciones de cara al Gran Premio.

"Por la mañana, nos hemos encontrado muy bien. Por la tarde, nosotros nos hemos quedado ahí, los otros ya se han ido acercando. Lo importante es que estamos en ese grupo de los cinco primeros, que es un poco el objetivo que venimos marcándonos”, destaca el de Gresini.

Uno de los detalles en los que falló el ex de Honda es la pérdida de tiempo en los últimos tramos de entrenamientos, aunque Marc lo deja claro: “Es un debate que hay que saber entenderlo. Yo paso por el T3, el que venía con vuelta rápida no pasa aún por meta y cuando pasa por meta, se actualiza ese tiempo. Por eso pierdes esas tres o cuatro décimas, pero porque el tiempo de referencia era otro”.

En las quinielas

Lo que no tiene debate alguno es que el catalán se encuentra ya entre los favoritos para luchar por el triunfo en Jerez. Todos los pilotos meten a Márquez en esa quiniela. “Sí, de momento estamos entre esos tres, cuatro. Veremos mañana qué capacidad de evolución tiene cada uno, que es un poco lo que marcará el fin de semana. Y qué clasificación habrá. Esta mañana me he encontrado muy cómodo. Esta tarde, con el viento, me he encontrado un poco más incómodo. También con los neumáticos traseros esta mañana han sufrido unos pilotos y esta tarde otros. Pero lo importante es que hemos sido constantes, y con eso me quedo”.

El de Jerez ha sido tal vez el viernes más completo que ha firmado Marc en lo que llevamos de mundial. No cabe duda que el piloto de Cervera cada vez se siente mejor con la Ducati. “Es de los viernes que me he encontrado más cómodo. Enseguida he salido y me he encontrado bien. Así que eso es importante y es factor de la evolución. Cada vez me encuentro más cómodo. Lo importante aquí también es que el set up que hicimos en Austin, que era muy diferente a lo que usé en Catar y Portimao, aquí ha funcionado mejor que lo que venía acostumbrado. Así que esto también suma, te da más confianza y vamos encontrando cositas”.

Adaptación a la Ducati

Y un punto importante es la adaptación que está teniendo con la Ducati GP23, “la moto más completa de la parrilla. En unos circuitos pueden ir mejor unas, otras… Pero lo que se busca para un campeonato es tener la moto más completa y para mí es una moto muy completa. Tienes que entender muy bien cómo hacer el tiempo. Bagnaia y Martín lo entienden perfectamente, porque solo han pilotado esta moto. Yo lo voy entendiendo cada vez mejor. Pero el punto de adaptación ya ha terminado. Ya estoy adaptado completamente, simplemente falta ir buscando e ir encontrando cositas. En unos GP costará más… Es eso, seguir insistiendo“.

El GP de España en Jerez siempre es una cita especial. “Jerez ayuda por la afición española. Pero la manera de encarar las rápidas… ahí ya vas solo encima de la moto. La motivación está ahí, de hacer un buen resultado. A ver si podemos seguir en este nivel y, al menos, bailar con el grupo de delante, que es un GP más bonito“.