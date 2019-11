José Manuel Morillo, segundo en la última prueba del Andaluz de MX en El Barrero

José Manuel Morillo Racero aprovechó el parón en Cross Country para tomar parte de la última prueba del Andaluz de Motocross que se celebró en el circuito Sanluqueño de El Barrero. El jerezano corrió con una moto prestada de serie y acabó en la segunda posición sólo por detrás del mundialista José Antonio Butrón, ganador de las dos mangas. El granadino Francisco Camacho tiró de calculadora y con sus dos cuartos puestos se proclamó campeón regional.

El piloto del Go Racing valoraba así su participación en Sanlúcar: “Un amigo mío me prestó una Suzuki del 2009, toda de serie. Entrené dos o tres veces con ella y decidí correr porque me servía de entrenamiento para la última prueba del Andaluz de XC en Illar este fin de semana. A pesar de mis problemas en los brazos, no me fue mal. El Barrero es un circuito que me gusta aunque con una moto con las suspensiones de serie sufrí bastante. En la primera manga nos pilló la lluvia y eso complicó las cosas, prácticamente iba agarrado al embrague para que la moto no se me calara. Pude hacer cuarto. En la segunda, me la jugué por fuera en la salida colocándome segundo y aguanté hasta el final en esa posición. Contento porque no esperaba acabar tan arriba porque es que no podía con mis brazos”.

Última cita del Andaluz de Cross Country

El piloto jerezano defiende la primera posición del Andaluz de XC este fin de semana en Illar, donde se puede proclamar campeón uniendo este título al ya obtenido hace unas semanas de Enduro Indoor. No lo tendrá fácil porque en la última prueba celebrada también en tierras almerienses rompió la moto y el primer contacto con la nueva Beta será en Illar, “por lo que no la voy a poder probar antes. Pondré ruedas, mi manilla y poco más. Otra experiencia más, a sobrevivir e intentar sumar los puntos necesarios para ganar el campeonato. La única ventaja que creo que tengo es que al ser una 4T no tendré que repostar y podré hacer las dos horas sin parar”.